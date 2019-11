Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar

“Çok vahim durumdayız”

Çocuklarının her gün okula gitmek için zahmet çektiğini belirten veli Halime Beyrüz, “Başka yolumuz yok. Diğer yoldan gitmek için servise vermemiz lazım. Ona da durumumuz yok. 4-5 çocuğu okula giden veliler de var ve servis parasını verme şansları yok. Dar gelirli aileleriz hepimiz. Yollarımız çamur içerisinde. Okula perişan halde gidiyorlar. Okula çamurlu gidince yöneticilerden uyarı alıyorlar. Çok vahim durumdayız. Tarla sahiplerinden yeri geliyor laf yiyoruz. Bir an önce bizim yollarımızın yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Tarla yolundan giderken çocuklarının can güvenliği olmadığını belirten Beyrüz, “Sulama yapılırken çocuğum gidince çok korkuyorum. Başlarına ne gelecek korkusuyla bekliyorum akşama kadar” ifadelerini kullandı.

“Yol, çocukları yıldırıyor”

Çocukların yolda ayaklarına poşet giymeleri gerektiğini ancak poşetlerin de ücretli olması nedeniyle maddi açıdan zorluk çektiklerini ifade eden Halime Beyrüz, “Her gün 4 poşet maliyeti oluyor. Servisle göndersek daha karlı olur herhalde. 1999 yılından bu yana yollar bu şekilde. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımız okula gitmeyi çok seviyor ama bu yol onları yıldırıyor. Ben bile olsam bu yolda okula gitmek istemem” dedi.