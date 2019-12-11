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Ayaklarını bağlayıp, 3 sokak köpeğini ölüme terk eden 3 şüpheliye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:11 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir grup avcı tarafından biri çuval içinde bacakları bağlanmış olarak bulunup, kurtarılan 3 sokak köpeğinin, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde tedavileri sürerken, jandarma şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir grup avcı tarafından biri çuval içinde bacakları bağlanmış olarak bulunup, kurtarılan 3 sokak köpeğinin, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde tedavileri sürerken, jandarma şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.
Turgutlu'da yaşayan Mirza Çevik, geçen 8 Aralık'ta, arkadaşı İsmail Alaçam (31), Şenol Eraslan (30) ve Ali İzmirlioğlu (55) ile komşu ilçe Salihli'nin kırsal Çayköy Mahallesi, Ayvacık mevkisine domuz avına gitti. Arazide domuz ararken, çalılıklar arasından sesler ve kıpırtılar geldiğini fark eden 4 avcı yaklaştıklarında, biri çuval içinde, diğer ikisi de bacakları bağlanmış olarak 3 sokak köpeğinin ölüme terkedilmiş olarak buldu. Yerdeki lastik izlerinden römorklu bir traktör yardımıyla getirilip, araziye atıldığı sanılan köpekleri, bacaklarındaki ipleri bıçakla keserek kurtaran avcılar, su ve yiyecek verdi. Bacakları uzun süre iple sıkı şekilde bağlı olduğu için kangren olmak üzereyken bulunan köpeklerin yürümekte güçlük çektikleri görüldü. Karınları biraz olsun doyunca kendilerine gelen köpekler doğal ortamına bırakıldı. Konunun basında yer almasının ardından jandarma harekete geçti. Turgutlulu avcılardan Ali İzmirlioğlu ile irtibata geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi Veterineri Birol Avcı'yı da yanlarına alarak köpeklerin bulunduğu kırsal Çayköy Mahallesi'ne gitti. Arazide yapılan aramada 3 köpek de bulundu. Veteriner Avcı tarafından olay yerinde, gerekli ilk müdahaleleri yapılan 3 köpek, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'ne getirildi. Burada tedavilerine devam edilen köpekler son durumu hakkında bilgi veren Veteriner Birol Avcı, Köpekleri bulduğumuzda, durumları çok kötüydü. Ön ve arka bacaklarında kesikler vardı. Onların dikişleri atılıp, tedavileri yapıldı. Şu an genel durumları iyi olup, tedavileri devam ediliyor dedi. Öte yandan jandarma, köpekleri ölüme terk ettikleri ileri sürülen şüpheliler N.D., M.F.D. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
ÖLÜMDEN KURTARDIKLARI CAN DOSTLARINI ZİYARET ETTİLER
Turgutlu 4 avcı da hayatlarını kurtardıkları can dostlarını, tedavi gördükleri Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde ziyaret edip, son durumları hakkında bilgi aldı. Avcılardan Miraz Çevik, Köpeklerin durumu iyiye gidiyor. Onlara bu kötü muameleyi yapan şüphelilerin jandarma tarafından yakalanması bizleri mutlu etti dedi.
Diğer avcı Ali İzmirlioğlu da şüphelileri yakalayan jandarmalara teşekkür edip, Gece, gündüz demeden çalışıp, gereken neyse yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu zavallı hayvanları ölüme terk edenler, babamın oğlu olsa da cezasını çekecek. Başka yolu yok diye konuştu.

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