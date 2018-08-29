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Ayaklarını camdan çıkarıp araba sürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Ayaklarını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan sürücü hayatını hiçe sayarken sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

Ayaklarını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan A.K. isimli bir kişi o anları sosyal medyada paylaştı. Seyir halindeyken ayaklarını dışarı çıkaran sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı.

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Nerede çekildiği belli olmayan görüntülere, şahsın arkadaşları ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Videoyu çeken A.K. tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya araba sürücü

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