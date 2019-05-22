Ayaklarını çapa motoruna kaptıran kişi öldü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde çapa motorunun bıçak kısmına ayaklarını kaptıran bir kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Saim Erek isimli bir kişi kendisine ait fındık bahçesini çapa motoru ile sürdüğü esnada dengesini kaybetti. Erek, çapa motorunun bıçaklarına ayaklarını kaptırması ve belden aşağısını makinanın parçalaması sonucu yaralı olarak Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saim Erek burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

