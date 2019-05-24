Ayaklarını yıkarken sulama kanalına düşen Ferhat öldü

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, ayaklarını yıkarken sulama kanalına düşen Ferhat Arslan (14), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dedepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Arslan, çalıştığı tarlanın yanındaki sulama kanalında ayaklarını yıkamak istedi. Kayarak dengesini kaybeden Arslan sulama kanalına düştü. Suda sürüklenmeye başlayan Ferhat Arslan yakınları tarafından kanaldan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Arslan'ın öldüğünü belirledi. Arslan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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