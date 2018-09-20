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Ayaklarıyla çizdiği resimlerle sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:20 | Son Güncelleme

Doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki Rabia Asrak, ayaklarıyla çizdiği resimleri sekizinci sergisinde beğeniye sundu - Rabia Asrak: - "Resim yapmak benim için çok şey ifade ediyor. Hayata bağlanma sebebim. Ayaklarımla yaptığım için söylemiyorum ama beni gerçekten en iyi yansıtan şey olduğunu düşünüyorum"

Doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki Rabia Asrak, ayaklarıyla çizdiği resimlerden oluşan sekizinci sergisini açtı.

Asrak'ın "Renkli dünyam hiç solmayacak" ismini verdiği, ayaklarıyla çizdiği 23 resimden oluşan sergisi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Akülü tekerlekli sandalyeyle sergi açılışının yapılacağı salona gelen Asrak, açılışı Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ile gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından sergiye katılan vatandaşlara resimlerinin hikayelerini anlatan Asrak, resmi hayata bağlanma sebebi olarak gördüğünü söyledi.

Bu sergide huzuru ve zorluğu anlatmak istediğini aktaran Asrak, "Resim yapmak benim için çok şey ifade ediyor. Hayata bağlanma sebebim. Ayaklarımla yaptığım için söylemiyorum ama beni gerçekten en iyi yansıtan şey olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Resim yapmaya bir kuş çizerek başladığını anlatan Asrak, "Ayaklarımla resim yapmam aslında ne önceden vardı ne de sonradan. Ayaklarımı kendimi bildim bileli kullanıyorum. Küçükken arkadaşlarım oyuncaklarıyla elleriyle oynarken ben ayaklarımla oynuyordum. Küçükken duvarları boyama huyum vardı. Hayatımda bir şekilde bir şeyler oldu, yönlendim. Bir kuş resmiyle başladı her şey. Bizim okulumuzda Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler oldu. O etkinliklere katıldım. Gönüllü bir ablanın bana bir kuş resmi göstermesiyle sanat hayatım başlamış oldu. 8 yıldır da resim yapıyorum. İki kere de eğitim aldım." ifadelerini kullandı.

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engelli resim sergi

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