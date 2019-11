‘Ayaklı İşkur’ 5 yılda bin 400 kişiye iş buldu

İzmir’de ‘Ayaklı İşkur’ lakabıyla tanınan İlhan Baran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla 5 yılda bin 400 kişiyi iş sahibi yaptı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve bir kurumda amirlik yapan İlhan Baran (40), 5 yıl önce sosyal medya hesabından iş ilanı paylaşımı yapmaya başladı. Gün geçtikçe artan taleplere cevap vermeye çalışan İlhan Baran, bugüne kadar yaklaşık bin 400 kişiye iş bularak ‘Ayaklı İşkur’ lakabı ile anılmaya başlandı.

Yaptığı her ilan paylaşımı 25-30 bin kişiye ulaşıyor

5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir toplantıda söylediği sözden etkilenerek bu işe giriştiğini söyleyen İlhan Baran,”Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarına ’Her iş veren fazladan bir kişiyi işe alırsa işsizlik sorunumuzu çözer’ demişti. Ben de bu konuda ne yapabilirim diye düşündüm. Tanıdığım iş yerlerini ziyaret ettim ve onlara personel ihtiyaçlarının olup olmadığını sordum. Eleman ihtiyacı olan, doğru elemanı bulamayan firmalarla görüşüp sosyal medya üzerinden yayınladığım ilanlarla doğru kişilerin doğru işe gitmesine çaba gösterdim. Yakın arkadaşlarımdan çok destek aldım ve bir süre sonra her gün işe giren insan sayısı arttıkça firmaların sanırım bana bir güveni oldu. Doğru eleman bulacağıma inandıkları için bana ulaşmaya başladılar. Firmalar ihtiyaç duydukları personeli özetlediler ve biz de talep ettiğinden fazla kişiyi gönderip aralarından seçme şanslarını sunmaya çalıştık. Böylece büyüdü ve her verdiğimiz ilan birkaç yıl içinde 25-30 bin insana ulaşmaya başladı” dedi.