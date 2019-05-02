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"Ayaklı orkestra Şükrü" ağzıyla hem çalıyor hem söylüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Şükrü Soysal, her türlü müzik aletinin çıkardığı sesi taklit ederek ağzıyla hem çalıyor hem de şarkı söylüyor.40 yıla yakın bir süredir düğünlerde orkestracılık yapan “Ayaklı orkestra” lakaplı Şükrü Soysal, meslek içerisinde kazandığı bir yetenekle adından söz ettiriyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Şükrü Soysal, her türlü müzik aletinin çıkardığı sesi taklit ederek ağzıyla hem çalıyor hem de şarkı söylüyor.
40 yıla yakın bir süredir düğünlerde orkestracılık yapan “Ayaklı orkestra” lakaplı Şükrü Soysal, meslek içerisinde kazandığı bir yetenekle adından söz ettiriyor. Tüm müzik aletlerinin çıkardığı sesi ağzıyla taklit ederek çalan Şükrü Soysal, aynı zamanda taklit yaparak çaldığı şarkıları söylüyor. Orkestrasıyla gittiği düğünler dışında boş zamanlarında kahvehanede oturan Soysal bu yeteneğini arkadaşlarına sergiliyor hem de onları eğlendiriyor.
Askerde komutanının kendisine “Ayaklı orkestra” lakabını taktığını belirten 50 yaşındaki Şükrü Soysal, “Çevremde de beni bu isimli bilirler. Bana Allah vergisi bir yetenek. Ağzımla tüm müzik aletlerini taklit edebilirim. 40 yıldır Kadirli’de müziğin içindeyim. Müzikle ilgili hiçbir eğitim almadım. Küçükken evdeki masayı davul yapıp, mutfak eşyalarından da müzik aletleri yapar çalardım. Bu şekilde kendimi geliştirdim ve orkestracı oldum. Şimdi org çalıyorum” dedi.
Bir gün düğünde elektriklerin kesildiğini ve ağzıyla orkestra çalmaya devam ettiğini anlatan Şükrü Soysal, “Herkes pistte oynarken bir anda elektrikler kesildi. Programı yarıda kesmemek için oyun havası şarkıları ağzımla çalarak misafirleri oynattım” şeklinde konuştu.
Çoğu zaman kahvehanede bu yeteneğini arkadaşlarına sergileyen Şükrü Soysal’ın arkadaşları ise bu durumdan oldukça memnun. Kahvehanede Şükrü Soysal’ın ağzıyla çalıp söylediği şarkılarla oynayıp stres atıyorlar, aynı zamanda şarkılara eşlik ediyorlar.

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