Ayakta bile zor duruyordu! 8 ayda 50 kilo veren doktor adayı son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki İsmail Uçar ameliyatsız, ilaçsız tamamen diyet ve egzersiz gibi doğal yollarla 8 ayda 50 kilo verdi. Doktor adayı Uçar, kilosunun günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirterek mesleğe başladığında hastalarına daha iyi hizmet edebilmek için de bu kiloyu verdiğini söyledi.

Kilo vermeye hızla devam eden Uçar, “Beni hırslandıran asıl şey başta sağlığım olmak üzere ileride yapacağım meslek oldu. Ben kalp damar cerrahı olmak istiyorum. Bu bölümünde getirdiği fiziksel koşullar benim için çok zorluydu” dedi.

Isparta’da tıp eğitimi gören 24 yaşındaki İsmail Uçar, uzun yıllar kilo problemi yaşayınca çareyi diyetisyene gitmekte buldu. Diyetisyen eşliğinde ölçümleri alınan Uçar, kontrollü sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önerileri verilerek takibe alındı. 8 aylık bir süreçte 50 kilo vererek büyük bir başarıya imza atan genç adamın beden kitle indeksi ise yüzde 48’den 32’ye kadar geriledi. Herhangi bir operasyon ve ilaç kullanmadan tamamen doğal yollarla sekiz ayda 156 kilodan 106 kiloya kadar düşen İsmail Uçar,‘’ Kimse kilolu olmak zorunda değil’’ dedi.

8 AYDA 50 KİLO VERDİ

Süreç hakkında bilgi veren Diyetisyen Yasin Ayyıldız, "İsmail beyle yaklaşık 8 ay önce yollarımız kesişti, kendisi bir hekim adayı tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Birlikte sekiz ay gibi kısa bir sürede 50 kilo kaybettik. İsmail Bey derslerinde gösterdiği başarıyı ve azmi aynı şekilde beslenme ve egzersiz programında da göstererek bu sürecin bizim için yorucu olmamasını ve hızlı bir şekilde geçmesini sağladı’’ diye konuştu.

''AYAKTA DURMAKTA ZORLUK YAŞIYORDUM''

Hikayesinden bahseden ve sağlığı başta olmak üzere özellikle kariyeri için kilo verdiğini söyleyen İsmail Uçar, "Son sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Diyetisyen Yasin hocamla beraber 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde doğru beslenme ve egzersiz programı ile 50 kilo verdim. Beni hırslandıran asıl şey başta sağlığım olmak üzere ileride yapacağım meslek oldu. Ben kalp damar cerrahı olmak istiyorum. Bu bölümünde getirdiği fiziksel koşullar benim için çok zorluydu, örnek vermek gerekirse hastalarla ilgilenirken özellikle ayakta durma konusunda çok zorluk çekiyordum” şeklinde konuştu.

''ÇOK SIKINTILAR ÇEKTİM''

Aşırı kilolu olmanın sosyal hayatına etkisini anlatan ve çektiği zorluklardan örnekler veren İsmail Uçar, "Sosyal hayatımda da zorluklar çektim. Bir alışveriş merkezine gittiğim zaman beğendiğim kıyafeti değil de üstüme olan kıyafeti almak zorunda kalıyordum, bu da benim psikolojimde çok büyük bir etki yaratıyordu. Aynı zamanda günlük hayatımda da çok sorunlar çektim çünkü yaşam kalitem çok azdı, hareket kabiliyetimden, sosyal ve özel hayatıma kadar çok sıkıntılar çektim. Kimse kilolu olmak zorunda değil, istediğiniz kilo ve sağlıklı yaşama azim ve sabır göstererek ulaşabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.

(İHA)

