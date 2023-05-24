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  4. Ayakta duramıyorken polis direndi, söyledikleri şaşkına çevirdi! Alkollü sürücüden dikkat çeken sözler: Senin benle işin yok, al arabayı...

Ayakta duramıyorken polis direndi, söyledikleri şaşkına çevirdi! Alkollü sürücüden dikkat çeken sözler: Senin benle işin yok, al arabayı...

24.05.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alkol alıp trafiğe çıktı, yolda sık sık şerit değiştirince polislerin dikkatini çekti. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürüce polise zor anlar yaşatırken söyledikleri şaşkına çevirdi. Bursa'da 63 yaşındaki M. B. adlı vatandaş ayakta durmakta güçlük çekerken polis ekiplerine direndi. Polislere kendisini bırakmalarını söyleyip eve gitmekte ısrar eden M. B., "Bıraktım gidiyorum arabayı, hadi hayırlı uğurlu olsun. Senin benimle işin yok, al arabayı ben gidiyorum" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan hareketli dakikalarda M. B., hem ehliyetsiz araç kullanmaktan hem de alkol metre testini reddetmekten para cezası aldı. Polislerin şüphe üzerine durdurduğu M. B. ile polis ekipleri arasında geçen diyalog da dikkat çekti.

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SIK SIK ŞERİT DEĞİŞTİRİYORDU

İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, trafikte sık sık şerit değiştiren otomobili durumundan şüphelenerek durdurdu.

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Polis ekiplerini karşısında görünce araçtan inen sürücünün ayakta durmakta da güçlük çektiğini gören ekipler, sürücü M. B.’ye alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflemeyi reddederek olay yerinden yürüyerek ayrılmaya çalışan M. B. kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine eve gitmek istediğini söyledi.

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“AL ARABAYI BEN GİDİYORUM”

M. B., olay yerinden ayrılmasına izin vermeyen polise tepki göstererek “Bıraktım gidiyorum arabayı, hadi hayırlı uğurlu olsun. Arabayı bırakıp gidiyorum neden beni zorluyorsun? Eve gidiyorum, hadi araba orada. Senin benimle işin yok, al arabayı ben gidiyorum. Alkollüyüm diyorum ben sana, test yapmanı istemiyorum.” diyerek zor anlar yaşattı.

alkolmetreye-uflemeyi-reddeden-surucu-polise-zor-anlar-yasatti-biraktim-gidiyorum-arabayi-hadi-hayirli-ugurlu-olsun_6420_dhaphoto4

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen M. B. gözaltına alınırken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve alkol metre testini reddetmekten 11 bin 645 TL olmak üzere toplam 19 bin 835 TL cezai işlem uygulandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M. B.’nin işlemleri sürüyor.

(DHA)

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