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'Ayakta yolcu kararına' İmamoğlu'ndan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Biz valiliğimizle dün itibariyle bir istişareye başladık. Yasak benden çözüm senden mantığı ile bu iş olmaz. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son koronavirüs genelgesiyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısında kısıtlamaya gidilmesi kararı alınmış ve Valilik, kısıtlamanın detaylarını açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

“Şu anda alınan yasağa bakarsanız 2 milyon yolcuya ‘sizi taşımıyoruz’ demek anlamına geliyor” diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Biz valiliğimizle dün itibariyle bir istişareye başladık. Yasak benden çözüm senden mantığı ile bu iş olmaz. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli.

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Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır, ayakta yolcu sayısı çoktur. Bu karara göre binlerce yolcuyu taşıyamayız. Oraya ilave otobüs koyma şansımız yok.

Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var. İstanbul'da toplu taşıma kapasitesi pandemi nedeniyle yüzde 50’ye düştü zaten. Çünkü insanlar yoğun bir şekilde özel araç kullanıyorlar.

Toplu taşımada sorunun en önemli çözümü mesai düzenlemesi. Örneğin büyükşehir belediyesi; saat 6'da işe başlanacak saat 3'te bitecek. Böylece farklı zamanlamaları planlayacağız. Şu anda hem valilik hem de büyükşehir tarafında bir heyet oluşturduk.

Çünkü İstanbul'un kendine özel bir çözümü olmak zorunda. Düzenleme burada çalışılır, karar verilir, Ankara'ya gönderilir kimse yetkili o açıklar.

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