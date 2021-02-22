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Ayam Cemani cinsi horoz ve tavukların iç organları bile siyah! Bakın fiyatı ne kadar

22.02.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Ayam Cemani cinsi horoz ve tavukların iç organları bile siyah! Bakın fiyatı ne kadar

Kömür karası Ayam Cemanı cinsi horoz ve tavuklar özellikleriyle diğer tavuklardan ayrılıyor. Kırıkkale'de yetişen Endonezya menşeli Ayam Cemani cinsi horoz ve tavuklar 2 bin - 2 bin 500 dolardan satılıyor. Ayam Cemani cinsi horoz ve tavukları bu denli değerli kılansa rengi. İç organları bile siyah olan bu cins ilaç yapımında da kullanılıyor.

Endonezya menşeli "Ayam Cemani" cinsi horoz ve tavuklar, renkleriyle ilgi çekmeye ve gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. İç organları bile kömür karası olan tavuklar, "beyaz et" sözünü ortadan kaldırıyor. Eti, tüyü, ibibiği, ağız içi, ayakları ve tüyleri kömür karası olan bu hayvanların fiyatı dudak uçuklatıyor. Türkiye'de sayıları az olan "Ayam Cemani" cinsi tavuk ve horozun piyasadaki değeri 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında değişiyor. Kümesteki diğer hayvanların yanında ‘Ayam Cemani’ ırkında bir de beyaz tüylü horoz yetiştiriliyor. Dışı beyaz içi siyah olan bu horoz ise nadir bulunuyor. Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'nde yaşayan Kadir Yöndemli, oğlu Selahattin ile birlikte hobi olarak 11 çeşit ırktan oluşan 170 tane tavuk yetiştiriyor.

“Tavuk eti beyazdır” düşüncesini tamamen ortadan kaldıran “Ayam Cemani” cinsi tavukların Endonezya menşeli olduğunu belirten Selahattin Yöndemli (33), yaptığı açıklamada, tavuk ve horozun takım olarak fiyatının 2 bin ile 2 bin 500 arasında olduğunu söyledi.

'2 BİN İLE 2 BİN 500 DOLAR CİVARINDA'

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Yöndemli, “Türkiye’de çeşitli yerlerde var. Alışık olmayan ‘tavuk eti beyazdır’ düşüncesini tamamen ortadan kaldıran bir hayvanla tanışacağız. İsmi ‘Ayam Cemani’ aslı Sumatra adalarından Endonezya’dan gelir. Kendi bulunduğu kasabadan Camani Kasabası'ndan alıyor adını. Türkiye’ye bildiğim kadarıyla 2001 yılında geldi. O zaman pek popüler değildi. Çünkü fiyatı da biraz yüksekti. Bir tavuğun horozun fiyatı bir takım olarak neredeyse 2 bin ile 2 bin 500 dolar civarında. Şu anda bu fiyat orijinal ırklarda devam ediyor” dedi.

'YUMURTASI KÖY YUMURTALARINDAN BİLE LEZZETLİ'

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“Ayam Cemani” ırkının özelliklerinden bahseden Yöndemli, “Etinin, kanının, ibiğinin, ağzının içi yani her şeyi siyah. Sadece yumurtası krem rengidir. Köy tavuklarına göre daha lezzetlidir. Çin’de, Japonya’da ve Endonezya’da bunların etlerinden kemiklerinden bildiğim kadarıyla ilaçlar yapılıyor. Biz bu hayvanların üretimine 2017 yılında bu horoz ile başlamıştık. Bu horozu bir arkadaşımızdan yumurta olarak getirmiştik. Sağ olsun o gönderdi. Sonra dedik beyazı var elimizde siyah cinsi de olsun. Yani biz de elimizdeki tavuk ve horozları yumurta olarak almıştık” diye konuştu.

'AYAM CEMANİ IRKINDA BİR DE BEYAZIMIZ VAR'

Türkiye’de “Ayam Cemani” ırkı tavuk ve horoz yetiştiriciliği yapan kişinin çok az sayıda olduğunu anlatan Yöndemli, sözlerini şu şekilde tamamladı:

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“Bunların en büyük özellikleri; gözlerinin içi kahverengi, ibikleri, ağzının içi, derisi, ayakları, tırnakları her şeyi simsiyah, kanı, tüy rengi orijinalini bozmadan sadece bu ırkı besliyoruz. Diğer ırklarda çok çalışmamız oldu. Özellikle ‘Lakedenzi jegu’ denen bir ırk var. Hem ‘Ayam Cemani’ gibi siyah renklidir. Hem de mavi yumurtlar. Biz de o yumurta ırkını da bu şekilde ürettik. Ama biz dedik buna biraz daha estetik katalım. ‘Tepeli’ olsun dedik. Bizim Türk halkının çok sevdiği tepeli tavuklar. Bunun da aynı şekilde yumurtası mavi ama kanı, derisi, eti her şeyi simsiyah. ‘Ayam Cemani’ ırkında bir de beyazımız var. Beyaz ırkı bildiğim kadarıyla Türkiye’de orijinali bozulmamış 3 kişide var. O 3 kişiden biri de biziz. Bu bahçede besleniyor. Bu cinsin de eti simsiyahtır. Ağız içi siyaha yakın gri renktedir. Ayakları gridir. Eti tamamen siyah renktedir. Bunların yanı sıra çok daha enteresan olacak ürettiğimiz bir ırk var şu an dünyada kimsede olmayan”

'İLERİYE DÖNÜK TİCARETİNİ DE YAPABİLİRİZ'

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11 ırktan oluşan 170’e yakın tavuğunun olduğunu belirten Kadir Yöndemli (66), “170’e yakın tavuğum var. Şu anda da çıkacak civcivlerim var. Şimdi hobi amaçlı yapıyoruz. İleriye dönük ticari amaçlı da yapabiliriz. Emek veriyoruz” ifadesini kullandı.

İHA

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