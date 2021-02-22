Ayam Cemani cinsi horoz ve tavukların iç organları bile siyah! Bakın fiyatı ne kadar

Endonezya menşeli "Ayam Cemani" cinsi horoz ve tavuklar, renkleriyle ilgi çekmeye ve gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. İç organları bile kömür karası olan tavuklar, "beyaz et" sözünü ortadan kaldırıyor. Eti, tüyü, ibibiği, ağız içi, ayakları ve tüyleri kömür karası olan bu hayvanların fiyatı dudak uçuklatıyor. Türkiye'de sayıları az olan "Ayam Cemani" cinsi tavuk ve horozun piyasadaki değeri 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında değişiyor. Kümesteki diğer hayvanların yanında ‘Ayam Cemani’ ırkında bir de beyaz tüylü horoz yetiştiriliyor. Dışı beyaz içi siyah olan bu horoz ise nadir bulunuyor. Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'nde yaşayan Kadir Yöndemli, oğlu Selahattin ile birlikte hobi olarak 11 çeşit ırktan oluşan 170 tane tavuk yetiştiriyor. “Tavuk eti beyazdır” düşüncesini tamamen ortadan kaldıran “Ayam Cemani” cinsi tavukların Endonezya menşeli olduğunu belirten Selahattin Yöndemli (33), yaptığı açıklamada, tavuk ve horozun takım olarak fiyatının 2 bin ile 2 bin 500 arasında olduğunu söyledi.

'2 BİN İLE 2 BİN 500 DOLAR CİVARINDA' Yöndemli, “Türkiye’de çeşitli yerlerde var. Alışık olmayan ‘tavuk eti beyazdır’ düşüncesini tamamen ortadan kaldıran bir hayvanla tanışacağız. İsmi ‘Ayam Cemani’ aslı Sumatra adalarından Endonezya’dan gelir. Kendi bulunduğu kasabadan Camani Kasabası'ndan alıyor adını. Türkiye’ye bildiğim kadarıyla 2001 yılında geldi. O zaman pek popüler değildi. Çünkü fiyatı da biraz yüksekti. Bir tavuğun horozun fiyatı bir takım olarak neredeyse 2 bin ile 2 bin 500 dolar civarında. Şu anda bu fiyat orijinal ırklarda devam ediyor” dedi. 'YUMURTASI KÖY YUMURTALARINDAN BİLE LEZZETLİ' “Ayam Cemani” ırkının özelliklerinden bahseden Yöndemli, “Etinin, kanının, ibiğinin, ağzının içi yani her şeyi siyah. Sadece yumurtası krem rengidir. Köy tavuklarına göre daha lezzetlidir. Çin’de, Japonya’da ve Endonezya’da bunların etlerinden kemiklerinden bildiğim kadarıyla ilaçlar yapılıyor. Biz bu hayvanların üretimine 2017 yılında bu horoz ile başlamıştık. Bu horozu bir arkadaşımızdan yumurta olarak getirmiştik. Sağ olsun o gönderdi. Sonra dedik beyazı var elimizde siyah cinsi de olsun. Yani biz de elimizdeki tavuk ve horozları yumurta olarak almıştık” diye konuştu.