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Ayancık’ta 2 ev kül oldu

19.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Sinop’un Ayancık ilçesinde çıkan ev yangınında, iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozsökü köyü Aksu Mahallesi’ndeki Ali Kuzu Karataş’a ait evde akşam saatlerinde baca tutuşmasından dolayı çıkan yangın çıktı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde çıkan ev yangınında, iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozsökü köyü Aksu Mahallesi’ndeki Ali Kuzu Karataş’a ait evde akşam saatlerinde baca tutuşmasından dolayı çıkan yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, Hasan Er’in evine de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çıkan yangına, Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evler kullanılmaz hale geldi.
Kış günü evsiz kalan iki aile komşularına sığındı.

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