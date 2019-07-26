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Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin açılışına sayılı günler kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Başkentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve şehri daha yaşanılır hale getirebilmek için merkez ve çevre ilçelerde; yol bakım, yama, asfalt serimi ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdüren büyükşehir belediyesi, bir yandan da kavşak ve alt geçit çalışmalarına tam gaz devam ediyor.Kentin birçok noktasında yeni yol, kavşak ve alt geçit yapımına hız veren büyükşehir belediyesi, başkent trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” inşaat çalışmalarında sona yaklaştı.Kesintisiz ulaşımHer gün binlerce vatandaşın kullandığı Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak olan alt geçitli kavşakta 7/24 çalışan büyükşehir ekipleri, Şubat ayında yapımına başlanan alt geçidin büyük bir bölümünün asfalt serim işlemini tamamladı.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 562 metre uzunluğundaki alt geçidin hizmete girmesiyle birlikte sürücü ve yolcuların daha güvenli ve kontrollü bir şekilde kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını, bu güzergahta oluşan trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi.Yol genişleyecek trafik akışı rahatlayacakDaha önce iki şeritle ulaşımın sağlandığı Törekent’in OSB ile birleştiği bulvar üzerinde bulunan alt geçit çalışması ile birlikte yol genişletme çalışması da gerçekleştiriliyor.Toplamda 11 bin 650 ton asfalt serim işleminin yapılacağı alt geçitte aydınlatma, bordür, kaldırım, bariyer, peyzaj ve alt yapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin açılışına sayılı günler kaldı

Başkentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve şehri daha yaşanılır hale getirebilmek için merkez ve çevre ilçelerde; yol bakım, yama, asfalt serimi ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdüren büyükşehir belediyesi, bir yandan da kavşak ve alt geçit çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Kentin birçok noktasında yeni yol, kavşak ve alt geçit yapımına hız veren büyükşehir belediyesi, başkent trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” inşaat çalışmalarında sona yaklaştı.

Kesintisiz ulaşım
Her gün binlerce vatandaşın kullandığı Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak olan alt geçitli kavşakta 7/24 çalışan büyükşehir ekipleri, Şubat ayında yapımına başlanan alt geçidin büyük bir bölümünün asfalt serim işlemini tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 562 metre uzunluğundaki alt geçidin hizmete girmesiyle birlikte sürücü ve yolcuların daha güvenli ve kontrollü bir şekilde kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını, bu güzergahta oluşan trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi.

Yol genişleyecek trafik akışı rahatlayacak
Daha önce iki şeritle ulaşımın sağlandığı Törekent’in OSB ile birleştiği bulvar üzerinde bulunan alt geçit çalışması ile birlikte yol genişletme çalışması da gerçekleştiriliyor.
Toplamda 11 bin 650 ton asfalt serim işleminin yapılacağı alt geçitte aydınlatma, bordür, kaldırım, bariyer, peyzaj ve alt yapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Törekent-Sincan OSB ile Ankara-Ayaş güzergahında 3 gidiş-3 geliş toplam 6 şeritten oluşan alt geçit ve kavşağın açılmasına sayılı günler kalırken, hizmete girmesiyle de hem bölge trafiği hem de trafik akışı büyük oranda rahatlayacak.

Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin açılışına sayılı günler kaldı

Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin açılışına sayılı günler kaldı

Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin açılışına sayılı günler kaldı

Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin açılışına sayılı günler kaldı

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