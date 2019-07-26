Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin açılışına sayılı günler kaldı

Başkentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve şehri daha yaşanılır hale getirebilmek için merkez ve çevre ilçelerde; yol bakım, yama, asfalt serimi ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdüren büyükşehir belediyesi, bir yandan da kavşak ve alt geçit çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Kentin birçok noktasında yeni yol, kavşak ve alt geçit yapımına hız veren büyükşehir belediyesi, başkent trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” inşaat çalışmalarında sona yaklaştı.

Kesintisiz ulaşım

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak olan alt geçitli kavşakta 7/24 çalışan büyükşehir ekipleri, Şubat ayında yapımına başlanan alt geçidin büyük bir bölümünün asfalt serim işlemini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 562 metre uzunluğundaki alt geçidin hizmete girmesiyle birlikte sürücü ve yolcuların daha güvenli ve kontrollü bir şekilde kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını, bu güzergahta oluşan trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi.