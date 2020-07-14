Ayasofya 15 Temmuz’da açık olacak mı? Ayasofya’da ne zaman namaz kılınacak?

Tüm dünyada etkili olan Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından şimdi de vatandaşlar Ayasofya’da ne zaman namaz kılacaklarını öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. 15 Temmuz Bayramı’nda Ayasofya’yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar “15 Temmuz’da Ayasofya açık mı, 15 Temmuz’da Ayasofya’da namaz kılınacak mı” sorularını sorarak araştırma yapmaya başladı.

Ayasofya’da ne zaman namaz kılınacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’nün resmi tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar, 15 Temmuz’da Ayasofya’da namaz kılmak için planlar yapmaya başladı. Henüz 15 Temmuz resmi tatil gününde sokağa çıkma yasağına dair net bilgi paylaşılmaması vatandaşları heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü açılacağını açıklamıştı. Ayasofya’da 15 Temmuz’da namaz kılmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek son dakika Ayasofya kararını beklemeye başladı. 15 Temmuz Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ve Ayasofya için değişiklik olduğunda haberimiz güncellenecektir.