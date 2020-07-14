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Ayasofya 15 Temmuz’da açık olacak mı? Ayasofya’da ne zaman namaz kılınacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

Ayasofya’nın ibadete açılacağı duyurulduktan sonra vatandaşlar Ayasofya ne zaman açılacak, Ayasofya’da ne zaman namaz kılınacak sorularına cevap aramaya başladı. Ayasofya’nın ne zaman ibadete açılacağına dair son dakika açıklaması yapıldı. Peki 15 Temmuz’da Ayasofya açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ayasofya’da namaz kılınacak mı yoksa kilise olarak mı ziyaret edilecek?

Ayasofya 15 Temmuz’da açık olacak mı? Ayasofya’da ne zaman namaz kılınacak?

Tüm dünyada etkili olan Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından şimdi de vatandaşlar Ayasofya’da ne zaman namaz kılacaklarını öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. 15 Temmuz Bayramı’nda Ayasofya’yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar “15 Temmuz’da Ayasofya açık mı, 15 Temmuz’da Ayasofya’da namaz kılınacak mı” sorularını sorarak araştırma yapmaya başladı.

Ayasofya’da ne zaman namaz kılınacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’nün resmi tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar, 15 Temmuz’da Ayasofya’da namaz kılmak için planlar yapmaya başladı. Henüz 15 Temmuz resmi tatil gününde sokağa çıkma yasağına dair net bilgi paylaşılmaması vatandaşları heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü açılacağını açıklamıştı. Ayasofya’da 15 Temmuz’da namaz kılmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek son dakika Ayasofya kararını beklemeye başladı. 15 Temmuz Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ve Ayasofya için değişiklik olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Ayasofya 15 Temmuz’da açık olacak mı? Ayasofya hangi saatlerde açık?

Ayasofya ziyaretleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği tarih ve saatlerde yapılıyor. 15 Temmuz'da Ayasofya müze olarak gezilecek mi? Hafta içi ve hafta sonu 09:00 - 17:00 saatlerinde açık olan Ayasofya'nın kapalı olduğu tek gün ise haftanın ilk günü Pazartesi olarak belirlenmiş.
15 Temmuz Bayramı'nda Ayasofya'nın açık olacağı saatler henüz eklenmedi. Fakat resmi tatillerde ve bayramlarda genellikle müzeler bir saat erken açılıp, bir saat geç kapanabiliyor. Bazı müzelerde ise öğleden sonra 14:00'da kapılar kapanıyor.


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