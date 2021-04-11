Ayasofya Camii eski imamı Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Hastalığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, tedavisinin evde devam ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın paylaşımına şu notu düştü: “Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal.
Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal— Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) April 11, 2021
Ayasofya Camii’de görevi sırasında Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Boynukalın, görevinden ayrılarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döneceğini duyurmuştu.