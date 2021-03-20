Ayasofya Camii İmamı Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: 'Hamdolsun, Allah razı olsun'

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Boynukalın, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye. — Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) March 20, 2021

Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti.

Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli "kadın cinayetleri" vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. — Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) March 8, 2021



