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Ayasofya Camii İmamı Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: 'Hamdolsun, Allah razı olsun'

20.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından, “Hamdolsun. Allah razı olsun” mesajı paylaştı.

Ayasofya Camii İmamı Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: 'Hamdolsun, Allah razı olsun'

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Boynukalın, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti.


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