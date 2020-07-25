HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra bir ilk! Vali Yerlikaya da katıldı

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra bir ilk! Vali Yerlikaya da katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 07:27 | Son Güncelleme

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk kez sabah namazı kılındı. Namaza, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılan Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı büyük bir kalabalıkla kılındı. Gece saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu. İbadete açılan Ayasofya Camii'ndeki ilk sabah namazına Vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Namazın ardından dualar edildi ve tekbirler getirildi.

KOMİSYON KURULDU

Ayasofya Camii'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir süre daha 24 saat boyunca ibadete açık kalacağı öğrenildi. Vali Yerlikaya'nın bir komisyon kurarak cami civarında 24 saat boyunca 1 Vali Yardımcısı, 1 Emniyet Müdürü yardımcısı, 1 Belediye Başkanı Yardımcısı ve 1 Müftü yardımcısı görevlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
Bu bölgelerde oturanlar dikkat Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu! Vakaların arttığı ilde yeni kararlar

Bakan Koca duyurmuştu! Vakaların arttığı ilde yeni kararlar

Uzun uzun öpüşmeleri olay olmuştu! O sahneler işinden etti

Uzun uzun öpüşmeleri olay olmuştu! O sahneler işinden etti

İmamoğlu saldırı anını paylaştı!

İmamoğlu saldırı anını paylaştı!

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (25 Temmuz yurtta hava durumu)

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de korku dolu anlar! Otel tahliye edildi

Korku dolu anlar! Otel tahliye edildi

Sosyal medyada bir anda gündem oldu! "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi"

Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü! Bartın'da korkunç olay

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Balıkesir'de kafedeki kanlı cinayette 7 tutuklama

Balıkesir'de kafedeki kanlı cinayette 7 tutuklama

Beyoğlu'nda İstanbul Devlet Tiyatrosu binasında yangın paniği

Beyoğlu'nda İstanbul Devlet Tiyatrosu binasında yangın paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.