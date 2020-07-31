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  4. Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı! Koşarak geldiler

Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı! Koşarak geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 07:13 | Son Güncelleme

Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Bayram namazı için saatler öncesinde Ayasofya Camii önünde toplanan vatandaşların, polis kontrol noktasından geçtikten sonra koşmaya başlaması dikkat çekti.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde bayram sabahında sabah namazı kılındı.

Kurban Bayramı namazı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı camiye geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında ise Vali Yerlikaya, TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Karaismailoğlu'nun yan yana saf tuttuğu görüldü.

Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne gelirken, polis kontrol noktasından geçenler Ayasofya Camii'ne doğru koşmaya başlaması dikkat çekti.

(DHA-AA-İHA)

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