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Ayasofya Camii'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

18.02.2023 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının 3'üncü senesinde Miraç Kandili'ni idrak etmek için gelen vatandaşlar, ibadet edip dualar etti.

Ayasofya Camii'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili sebebiyle birçok vatandaş Ayasofya Camii'ne akın etti. Bu yıl açılışının 3'üncü yılında akşam ezanıyla birlikte Ayasofya'ya gelen vatandaşlar yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

Ayasofya Camii'nin avlusunda ise bazı vakıf temsilcileri camiye gelen vatandaşlara helva ve lokum dağıttı.

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Miraç Kandili dolayısıyla camiye gelen vatandaşlardan Metin Salman, "Karşıdan, Çekmeköy'den geliyoruz. Miraç Kandili dolayısıyla buraya geldik. Namazımızı burada eda edeceğiz hayırlısıyla." dedi.

İbadete gelen bir diğer vatandaş ise, "İstanbul'da ikamet ediyorum. Kandil vesilesiyle buraya geldik. Buranın maneviyatını hissetmeye geldik. Herkese hayırlı kandiller." şeklinde konuştu. (İHA)

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Miraç kandili ayasofya cami

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