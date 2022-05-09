HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayasofya Camii'nde tahribat iddiası! Resmi açıklama geldi

Ayasofya Camii'nde tahribat iddiası! Resmi açıklama geldi

09.05.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce kapısı tahrip edilen Ayasofya Camii'nin tarihi su haznesinin kapağını kırıldığı ve içine ayakkabı koyulduğu iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü açıklama yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, fotoğrafın geçmişte çekildiğini belirtilerek "Fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır" ifadeleri kullanıldı.

Ayasofya Camii'nde tahribat iddiası! Resmi açıklama geldi

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii'nin geçtiğimiz günlerde tarihi tahta kapısı zarar görmüş, söz konusu durum çok konuşulmuştu. Son olarak ise sosyal medyada yayılan paylaşımlarda Ayasofya'da tarihi su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konulduğu iddia edildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Açıklamada "Haberlerde su haznesi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır" denildi.

"İDDİALAR YIPRATMA AMACI TAŞIYOR"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin insanlığın ortak mirası olduğuna işaret edilen açıklamada, iddiaların kurum ve kuruluşları yıpratma amacı taşıdığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde su haznesi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.

ayasofya_camii_nde_simdi_de_tarihi_su_haznesinin_kapagi_kirildi_icine_konulan_seyi_duyunca_soke_olacaksiniz_h46024_9e8b3

Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimlerinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir."

"DÜZENLİ OLARAK KONTROLLER YAPILIYOR"

Açıklamada ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki tüm eserler için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı uzmanlarınca düzenli olarak kontrollerin yapıldığı ve herhangi bir deformasyon görülmesi halinde anında müdahale edildiği aktarıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kehanetleri tüyler ürpertti! 3. Dünya Savaşı için tarih verildiKehanetleri tüyler ürpertti! 3. Dünya Savaşı için tarih verildi
TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralıTEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı
Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'
Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."

Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız

'70 tane hurin olacak, cennette top sektireceğiz'

'70 tane hurin olacak, cennette top sektireceğiz'

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...

İlginizi Çekebilir

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.