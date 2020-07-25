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Ayasofya Camii'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 21:12 | Son Güncelleme

Ekim ayında Almanya'da dünya evine girecek olan çift, yurt dışından Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camii'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti.

Ayasofya Camii'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

İbadete açılan Ayasofya Camii'ne ziyaretler devam ediyor. Ekim ayında Almanya'da dünya evine girecek olan çift, yurt dışından Türkiye'ye gelip Ayasofya Camii'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti.

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"FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN BURAYA GELDİK"

Cami girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Sevban Ovacin, kendisinin Avusturya'dan, eşinin de Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi. İstanbul'da düğün için fotoğraf çekimleri yaptırdıklarını belirten Ovacin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasında burada olmak bize nasip oldu. Düğünümüz 10'uncu ayda olacak. Fotoğraf çekimi için de buraya geldik. Burada almaktan mutluluk duyuyoruz"

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Gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ni ziyaret eden çifti gören çevredekiler, onları cep telefonlarına kamerasıyla görüntülediler. (DHA)

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