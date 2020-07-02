Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya Müzesi danıştay kararı ne oldu? İşte Ayasofya tarihi!

Bir süredir Ayasofya Müzesi ile ilgili cami olması ve ibadete açılması ile ilgili tartışmalar sürüyordu. 2 Temmuz’da Danıştay Ayasofya Müzesi’nin statüsü ile ilgili kararı verdi. Şimdi vatandaşlar uzun yıllardır turistlerin ilgi odağı olan ve önemli maddi getirileri bulunan Ayasofya Müzesi’nin cami olup olmadığını merak ediyor. Ayasofya cami oldu mu? Yoksa turistlerin uğrak noktası olan Ayasofya müze olarak mı kaldı?

Danıştay kararına göre Ayasofya cami oldu mu?

Daha öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hukuk devleti olarak Danıştay’dan gelecek kararın beklendiğini belirtmişti. Kararın ardından da atılması gereken adımların atılacağını söylemişti. Ayasofya ile ilgili gerçekleştirilen Danıştay’daki duruşma bugün sona erdi. Mahkeme, Ayasofya’nın statüsü ile ilgili kararın 15 gün içerisinde kamuoyuna açıklanacağını aktardı. Danıştay kararının ardından Ayasofya’nın müze olarak mı kalacağı yoksa cami olarak ibadete mi açılacağı belli olacak.

Ayasofya daha önce neydi?

Ayasofya tartışmaları sürerken vatandaşlar Ayasofya tarihi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. “Ayasofya ne zaman müze oldu?” sorularının da cevabını merak eden vatandaşlar, 1500 yıllık köklü bir tarihe sahip olan bu yapımının geçmişini öğrenmek istiyor. Ayasofya, 523-537 yılları arasında inşa edilmiş bir patrik katedraliydi. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethedilmesi üzerine camiye dönüştürüldü. Bu dönüşüm aynı zamanda fethin sembolü haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından ise Ayasofya Camii, Bakanlar Kurulunun 24 Kasım 1934 tarihi kararıyla müze haline getirildi.

