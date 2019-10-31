Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (3)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 00:28 | Son Güncelleme

BAKAN ERSOY, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'de otelde sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

BAKAN ERSOY, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'de otelde sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, turizmin 81 ile yayılması kapsamında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Trabzon ve Rize'de incelemelerde bulunduklarını söyledi. Bakan Ersoy, "Özellikle Rize doğa turizmi ve alternatif turizmi ile ön planda olan bir bölgemiz. Hem yaylalardaki potansiyeli görmek hem de alternatif kayak turizmi ile ilgili ne tür çalışmalar yapabiliriz bu anlamda ziyaretlerde bulunduk. Belediye başkanlarımız ve turizm paydaşlarıyla küçük de olsa bir çalıştay yaptık. Onların sorunlarını dinledik notlarımızı aldık. Çözüle bilinecek sorunları hızlıca çözüp Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz onlara bakacağız. Özellikle 2020 itibarıyla tanıtımına ağırlık vereceğiz. Rize'nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı. Ağırlıklı olarak Türk ve Arap turistlerle çalışıyor. Buna bir çeşitlilik getirmeye çalışacağız. 2020 itibarıyla ve 2023'e kadar da aşamalı bir şekilde turist profilini bu bölgede çeşitlendireceğiz. Genelde Karadeniz'in sıkıntısı bu ve Karadeniz'in tamamında bu tarz da bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bunu ilave alternatif ürünlerle de destekleyip turist sayısını ve profilini artırarak gelirlerini artıracağız" dedi.

'ÇOK FAZLA POTANSİYEL VAR'

Bölgenin çok fazla potansiyeli olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Ana sıkıntısı tanıtım. Burada turizm geliştirme ajansına çok fazla iş düşüyor. Bu potansiyelin tanıtımı da önemli farklı pazar çeşitliği açısından, sadece iki pazara endekslenmiş ağırlık olarak. Biz burada pazar çeşitliliğini de yapacak, ayrıca mevcut potansiyelin farklı ülkelere tanıtılmasını sağlayacak bir program dahilinde bu yıl itibarıyla başlıyoruz. Birkaç yıl içinde etkilerinin görüleceğini düşünüyorum. Profilinde değişiklik ve turist sayısında artış olarak, zaten Rize'ye yeni bir havalimanı projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu da yapıldıktan sonra ürün çeşitliliği olarak da bir kayak merkezi ekleyebilirsek. Bunu sonuçlarını da ilerleyen yıllarda alırız" diye konuştu.

'İŞLETME ANLAYIŞININ GELİŞMESİ LAZIM'

İşletme anlayışının biraz gelişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Karadeniz bölgesinin genelinde özellikle personel sıkıntısı var. Buradaki turizm meslek liselerinin geliştirilmesi ve sayısının artırılmasıyla ilgili çalıştay da bir konuşma yaptık, talepler de var. Milli Eğitim Bakanlığımızla da hem ben hem milletvekilimiz görüşecek. Buradaki turizm meslek liselerinin sayılarının artırılma yoluna gideceğiz" dedi.

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