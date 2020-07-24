Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilk! 'Yeşil sancak' dikkatlerden kaçmadı

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya yeniden cami olarak ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya Camisi'ndeki tarihi anlar kadar tarihi mekanda yapılan düzenlemeler ve içeriden paylaşılan görüntüler de dikkat çekti. Namaz kılınan ibadethanede, namaz kadar konuşulan başka bir detay da 'Yeşil Sancak'lar oldu. SAĞ VE SOL YANA ASILDI Bugün tüm dünya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nın açılışına tanıklık etti. Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ilk cuma namazı ile resmen açıldı. Ayasofya Camii minberinin sağ ve sol iki yanına yeşil sancak asıldı. Peki, Ayasofya'ya asılan yeşil sancak ne anlama geliyor? Yeşil sancak ne demek? İşte yeşil sancağın anlamı...

YEŞİL SANCAKLARIN ANLAMI NE?

Ayasofya Camisi'nde ilk namaz öncesi minbere iki yeşil sancak asıldı. Sancaklar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişi bu fotoğrafı farklı notlar ekleyerek paylaştı.

Tarihi günde dikkat çeken kare sonrası, binlerce kişi 'Yeşil Sancak'ın ne anlama geldiğini merak konusu oldu. 'Yeşil Sancak', tarihi bir önem taşıyor.

Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak 'Yeşil Sancak' kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Yeşil zemin üzerinde üç beyaz hilal bulunmaktadır. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa, Asya ve Afrika'yı temsil etmektedir.

"GİDEMİYORUZ KAPALI, NASİP KISMET" 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde namaz kılınacak alanlar dolduğu için çok sayıda vatandaş alana giremedi. Bir vatandaşın alanda namaz kılamayacağı için ağladığı anlar ise kameralara yansıdı. Tarihi bir güne tanıklık etmek istediğini, alana girişlerin durdurulması nedeniyle giremediğini ifade eden vatandaşlardan bir tanesi, “Çok mutluyuz, bu heyecanı yaşamak gerekiyor. Ankara Keçiören’den geliyorum. Gidemiyoruz kapalı, nasip kısmet. Bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve camii etrafında toplananlar havadan görüntülendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu ve misafir girişlerinin durdurulduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya şunları söyledi; 'Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.'

'Yuvarlak Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Yuvarlak Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Yuvarlak Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan son dakika paylaşımı geldi. Vali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, “Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazı kılınacak.

86 yıl sonra ibadet açılacak camide ilk namazı kılmak için gece saatlerinden itibaren caminin çevresine gelmeye başlayan vatandaşların, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde namaz kılmak için belirlenen alanlara gelişi sürüyor. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen 7'den 70'e birçok vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk cuma namazına yoğun ilgi gösteriyor. Aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da olduğu vatandaşlar, kontrol noktalarında yoğunluk oluşturuyor.

Karaköy ve Sirkeci'nden de gruplar halinde gelmeye devam eden vatandaşlardan bazıları, çevredeki camilerde abdest alarak tekbirler eşliğinde alana doğru ilerliyor.

Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve seccadeler olduğu görülürken, bazı vatandaşların namazın kılınacağı alana karton parçaları taşıdıkları da gözlendi.

Vatandaşlar, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı olmak üzere oluşturulan 3 ana istikamete kurulan 11 kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra namaz kılınacak alanlara girişi sağlanıyor.

Ayrıca, giriş noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Müdürlüğünce ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapılıyor.

İl dışından otobüsle gelen vatandaşlar, kendileri için park yeri olarak tahsis edilen Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan İETT otobüsleriyle Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşındı. Vatandaşlar buradan yürüyerek namaz kılınacak alanlara ulaşabildi.

Ayasofya Meydanı'nın dolmasının ardından otobüs servislerinin durdurulmasıyla cuma namazını kılmak isteyenler Yenikapı Etkinlik Alanı'na yönlendiriliyor. Cuma namazı sonrası Ayasofya'yı görmek isteyenler için tekrar seferlerin başlayacağı duyuruldu.

İLK NAMAZ İÇİN SAMSUN'DAN OTOSTOPLA GELDİ Açılış için Samsun Terme'den otostopla İstanbul'a gelen Ali Kemal Evlioğlu yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazını kılacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Yılların vermiş olduğu üzüntüyü sevince çevirdik. Mutluluğumuzun sebebi bu." diyen Evlioğlu, sadece açılış için geldiğini, tekrardan otostopla memleketine döneceğini söyledi.

Yeniçeri kostümü giyerek Silivri'den gelen Kenan Yıldırım da bugüne özel giyindiğini, çağa uygun olarak atla değil motosikletiyle geldiğini anlattı.

"86 YILIN VERDİĞİ ÖZLEM HER ŞEYE DEĞER" Elazığ'dan gelen Faysal Karakuş, yolda biraz sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "86 yılın verdiği özlem her şeye değer" dedi ve ekledi:

"Allah'a bin şükür ki böyle bir günü görmek bizlere nasip oldu. Çok mutluyuz. Güzel bir ortam."

Meydana ulaşmaya çalıştığını belirten Karakuş, "Bu kalabalıkta meydana ulaşmam imkansız. Daha yarı yola gelmeden her taraf tıkandı.Gelen gelene maşallah. Namaza 2-3 saat olmasına rağmen yoğun bir kalabalık var." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk imzalı maskesiyle açılışa gelen Kadir Özver, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyduğunda çok heveslendiğini, camiye ulaşmak için sabah erken saatte yola çıktığını fakat geç bile kaldığını söyledi.

Elinde büyük bir Türk bayrağıyla Sirkeci'deki iş yerine giden saatçi Adem Çınar da senelerdir bugünü beklediğini, çok mutlu olduğunu, namaz vakti camiye bayrağıyla gideceğini dile getirdi.

TARİHİ ANA TANIKLIK ETMEK İÇİN 2 ÇOCUĞUYLA ALMANYA'DAN GELDİ Tarihi ana tanıklık etmek için Almanya'dan 2 çocuğuyla gelen İkbal Çetin, kızının ısrarı üzerine gelmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Haberi alınca çok mutlu olduk.Bunun ötesi yok, asırlardır beklenen bir şeydi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun böyle bir girişimde bulunduğu için." şeklinde konuştu.

İkbal Çetin'in kızı Seher Çetin ise, "Tarihi anı kaçırmak istemedik, burada bulunmak istedik. Onun için hemen geldik. Duyar duymaz izin aldım. Çok gurur verici. Daha önce de Ayasofya'yı ziyaret etmiştik. İbadete açık olmaması üzüyordu, açılınca mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI İÇİN EYLEMLERE KATILDI, ŞİMDİ İLK NAMAZI KILACAK Gençliğinde Ayasofya'nın ibadete açılması için eylemlere katılan Mehmet Ceylan, haberi alınca çok duygulandığını söyledi.

Ceylan, "Vapurda gelirken şunu düşündüm. 40 yıl önce biz delikanlıyken Ayasofya açılsın diye orada çok eylem yaptık. Açılmasını Cenab-ı Allah bize nasip etti, çok mutlu oldum. Türk ve İslam dünyası için hayırlarına vesile olmasını diliyorum." dedi.

Bedensel engelli Bilal Saygılı ise duygulandığını ifade ederek, "Bugün bizim için bir fetih. Fatih Sultan Mehmet Han bir sefer fethetti ama Reis bütün dünyayı fethetti." şeklinde konuştu.

"AYASOFYA, İSTANBUL'UN İSTANBUL OLUŞUNUN ANAHTARI HÜKMÜNDE" İzmir'den 5 kişilik arkadaş grubuyla İstanbul'a gelen radyo programcısı Mehmet Bozdağ ise Türkiye'nin her yerinden Ayasofya'nın tarihi, milli, manevi bilincini ve farkındalığını yaşayan birçok kişinin açılışa katıldığını anlattı.

Bozdağ, Ayasofya'ya ilişkin şunları söyledi: "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti. Fethin simgesi, İstanbul'un İstanbul oluşunun anahtarı hükmünde. Sıradan bir mescit, cami değil, Ayasofya kılıç hakkıdır.Kelimelerin dile gelemediği bazı haller vardır. Büyüklerimizin rüyası ve duasıdır. Ayasofya, Necip Fazıl Kısakürek'in şiiridir. Erbakan'ın mücadelesi, Said Nursi Hazretlerinin en büyük 3 duasından birisidir."

Çocuklarıyla birlikte Ayasofya'ya doğru giden Volkan Öztürk de tarihi güne tanıklık yapacakları için mutlu olduğunu dile getirerek, yıllar sonra Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'yı ibadete açmak için gayret sarf edenlere teşekkür etti.

DUYGULARINI ŞİİRLE ANLATTI İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şiir yazan İbrahim Bekar, açılış için Esenyurt'tan geldiğini söyledi.