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Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi! Sosyal medyadaki fotoğraf büyük tepki çekti

19.04.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya Camisi'nin tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’ tahrip edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkan zarar görenleri şoke etti. Söz konusu görüntüye vatandaşlar büyük tepki gösterirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi! Sosyal medyadaki fotoğraf büyük tepki çekti

Ayasofya Camisi'nin kapısının fotoğrafı olay yarattı. Sosyal meydada paylaşılan bir fotoğrafta tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edildiği görüldü.

Zararın kim ya da kimler tarafından verildiği bilinmezken, Sanat Tarihi Derneği, sosyal medya hesabından konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TESPİT ETTİM VE FOTOĞRAFLADIM"

Güvenlik müdürünü uyaran Sanat Tarihi Derneği yetkilileri şu açıklamayı paylaştı:

“Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisi'nin, tarihi 'İmparatorluk Kapısının' bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım. Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine ismini Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya’nın Sorumlu Müdürü olduğunu belirten şahsın kan donduran konuşmasına şahit oldum maalesef.Birinci dereceden tarihi eser olan Ayasofya’ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirtip tutanak tutularak kameralardan suçlunun teslim olmasını talep ettim”

dsada

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Dernek yetkilileri, görevlinin kamera kayıtlarının olmadığını belirtmesi üzerine ilgili makamların harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

İBB'DEN TEPKİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Sanat Tarihi Derneği’nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak şöyle dedi:

“Ayasofya’nın tarihi kapısının özel bir çaba ile tahrip edilmesi çok acı. Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı Kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı. Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası’dır.”

MAHIR POLAT

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ayasofya Camii
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