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Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor

24.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Camiye dönüştürülen Ayasofya’da bugün cemaatle kılınacak ilk cuma namazı öncesinde Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Camiye dönüştürülen Ayasofya, bugün cemaatle kılınacak cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor.

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşların güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladığı bildiriliyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalığın koşarak Ayasofya'ya ilerlediğini aktardı.

Ayasofya‘nın çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilk namaz öncesi Ayasofya'da hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Geceden geldiler

Vatandaşlar geceden itibaren gelerek Ayasofya'nın çevresinde beklemeye başladı. Gülhane Parkı'nın önündeki yolda bekleyen binlerce kişinin girişine sabah saatlerinde izin verildi. Arama noktasından geçiş yapan vatandaşlar Ayasofya'ya koşarak gitti.

Ayasofya'ya yakın noktalara gelenler ise seccadelerini yerlere sererek namaz vaktinin gelmesini beklemeye başladı. Cami önü ve çevresinde toplananlar yerlere seccadelerini sererek bekleyişe başladı. Kalabalık arasında bulunanların bazılarının namaz kıldıkları görüldü. Seccadeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak serildi. Ellerinde Türk bayrağı olanlar dikkat çekerken, bekleyenler zaman zaman tekbir getirdi.

DHA /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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