Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

"Tanrı tarafından yaratılan bir vücut nasıl saldırgan olabilir”

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Papen sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İngiliz basınında yer alan haberde Papen, “Daha önce de çok kez söylediğim gibi Tanrı tarafından yaratılan bir vücut nasıl saldırgan olabilir” dedi.