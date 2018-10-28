Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

"Tanrı tarafından yaratılan bir vücut nasıl saldırgan olabilir”
Marisa Papen
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Belçikalı manken Marisa Papen’in geçen hafta Türkiye’de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz’da çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmış ve gündem olmuştu.
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Papen sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İngiliz basınında yer alan haberde Papen, “Daha önce de çok kez söylediğim gibi Tanrı tarafından yaratılan bir vücut nasıl saldırgan olabilir” dedi.
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Papen, “Artık kalbimizi ve içgüdümüzü dinleyemiyoruz. Doğduğumuz andan itibaren beynimiz yıkanıyor” dedi.
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Türkiye’deki siyasi ve sosyal durumu bilmediğini söyleyen Papen, “Ben haberleri takip etmiyorum, ortağım ve fotoğrafçı Jesse’nin de bildiğini sanmıyorum.
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Türkiye’yi takip etmememiz bir avantaj olmuş zira durumu bilseydik, bu işi yapmayabilirdik” dedi.
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