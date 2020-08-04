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Ayasofya'da görevli müezzin hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Ayasofya'da gönüllü rehberlik hizmetinde bulunan Kağıthane Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan hayatını kaybetti.

Ayasofya'da görevli müezzin hayatını kaybetti

İstanbul Müftülüğü tarafından, Ayasofya'nın ibadete açıldığı ilk günden itibaren gelen ziyaretçileri karşılamak ve cami içerisinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti için personel görevlendirmesi yapıldı.

Kağıthane Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı Osman Aslan, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu Ayasofya'da görevini yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Müftüğü'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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