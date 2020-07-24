Ayasofya'da tarihi gün! Kalabalık artıyor... Namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu

Trabzon'dan geldiğini belirten İsmail Kaya, " Çok sevinçliyim bu günleri bize gösteren devletimize şükranlarımı arz ediyorum. Biz gençlik yıllarımızda açılması için çok uğraştık bugüne nasip oldu " derken, Kocaeli'den 17 kişi geldiklerini ifade eden Naci Kazak, " Buraya yürürken bile çok heyecanlı yürüdük. Bu bizim için çok farklı bir gurur, bu gururu burada yaşamak istedik onun için buradayız " dedi. Eskişehir'den ailecek geldiklerini belirten Sefa Sadıç, " Çok heyecanlıyız, Cuma namazı kılmakta nasip olacak bize. Çok coşkulu bir kalabalık var. Bu ilk cumada da bulunmak nesiller boyu bizim evlatlarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz bir hatıra olarak kalacak " diye ifade etti.

BARİYERİ AŞTILAR

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerledi.

ALMANYA'DAN GELDİLER

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Almanya'da Ayasofya'nın açılışına geldiğini belirten İsmail Arslan, "Almanya'dan 3 günlüğüne gelebildik. Allah'a Şükür Ayasofya'nın tekrardan cami olmasına bizde şahit olmak istedik" dedi.

"DİYARBAKIRLILAR DA AYASOFYA'DA OLSUN"

Ayasofya'nın açılışı için Diyarbakır'dan açılış için gelen İbrahim Yalçıntepe ise "Ayasofya için Diyarbakır'dan geldik. Ayasofya fetihin sembolü olduğu için dedik ki Diyarbakırlılar da Ayasofya'da olsun. Dedelerimiz burada ki maneviyatını yaşayalım. Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz" diye konuştu

(AJANSLAR)

