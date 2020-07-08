Ayasofya dünya gündeminden düşmüyor! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman yapıldı?

Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin tartışma tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Türk siyasetinde iktidar ve muhalefeti birbirine düşüren Ayasofya polemiğine komşu Yunanistan’da dahil oldu. Yunan Başpiskoposu Lerominos sert bir çıkış yaparak “Türkler buna cüret edemez” ifadelerini kullandı. Tüm bu tartışmaların gölgesinde bütün heybetiyle yükselmeye devam eden Ayasofya sosyal medyada tekrardan gündem oldu. Ayasofya tarihi önemini merak eden vatandaşlar, Ayasofya’yı kim yaptı sorusuna cevap arıyor. Ayasofya hikayesi ve tarihi ile kendine hayran bırakmayı başarıyor.

İSTANBUL’UN SEMBOLÜ: AYASOFYA

1500 yıl boyunca İstanbul’un sembolü olan Ayasofya, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kesiştiği yegane noktadır. Sanat tarihi ve mimari açıdan oldukça önemli bir eser olan Ayasofya adeta bir baş yapıt olarak kabul edilir. 15 yüzyıl boyunca dünyanın en uzun süreli ibadet yeri olmayı başaran Ayasofya, Bizans mimarisinin doruğa çıktığı en heybetli yapıdır. Bizans döneminde 1054 yılında Patrik I. Mihail Kirularios'un Papa IX. Leo tarafından aforoz edilmesine şahitlik eden Ayasofya, Doğu-Batı kiliselerinin ayrılış nedenidir. 1453 yılında ise Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra camiye dönüştürülen Ayasofya, Mimar Sinan dokunuşları ile yeni bir görünüme kavuşmuştur.