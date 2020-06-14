‘‘Ayasofya Hem Cami Hem Kilise Olsun’’ Teklifine Tepkiler

Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen tarafından 6. Yüzyıl’da inşa ettirildikten sonra dokuz yüzyıl boyunca Ortodoks Hristiyanları’nın merkez kilisesi olan Ayasofya1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi sonrası camiye dönüştürülmüştü. 1934 yılında Atatürk’ün de imzasının bulunduğu bir kararnameyle müzeye çevrilen Ayasofya’nın yeniden cami olarak hizmet vermesi hakkında Danıştay 10. Dairesi’nin 2 Temmuz’da karar vermesi bekleniyor.

Siyasi düzeyde tartışmalar günlerdir devam ederken dün ilk kez Türkiye’deki Hristiyan azınlıklardan konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.

Patrik Maşalyan: ‘‘Ayasofya ibadete açılsın, Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin’’

Aralık ayında yapılan seçimin ardından Türkiye Ermenileri’nin 85’inci patriği olarak göreve başlayan Patrik Sahak Maşalyan, Ayasofya’nın hem Müslüman mabedi hem de Hristiyan mabedi olarak açılması önerisinde bulundu.

Maşalyan, ‘‘Ayasofya on bin işçinin emeğiyle, bir servet harcanarak kuruldu. 1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfı’nın emekleri, hepsi bu Mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devletine yaraşır’’ dedi.