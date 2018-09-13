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Ayasofya ibadete açılacak mı? Anayasa Mahkemesi'nden itiraz başvurusunda karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, bir dernek tarafından Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Ayasofya ibadete açılacak mı? Anayasa Mahkemesi'nden itiraz başvurusunda karar

Ayasofya'da ibadet yapılması amacıyla idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapan bir dernek, başvurularından sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Derneğin başvurusunda, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği öne sürüldü.

Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü'nce ele alındı. Alınan bilgiye göre, öncelikle derneğin bireysel başvuruda bulunma hakkı olup olmadığını irdeleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu "kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

İhlale neden olduğu ileri sürülen kamusal işlemden başvurucu dernek tüzel kişiliğinin etkilenmediği sonucuna varıldığı öğrenildi. Bu nedenle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un bireysel başvuru hakkına sahip olanları düzenleyen 46. maddesi uyarınca, ihlale yol açtığı öne sürülen eyleme karşı güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler başvuru yapabiliyor. Kamu tüzel kişileri bireysel başvuruda bulunamıyor. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuru yapabiliyor.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

Habertürk'te yer alan habere göre, yargı sürecinin geçmişi şöyle:

Ayasofya İstanbul'un fethinin sembolüydü. Fetih sonrası cami yapıldı. 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürüldü. Tekrar cami yapılması bugüne kadar hep gündemde kaldı. Ayasofya'nın ibadete açılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. Başvuru sahibi Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği. Dernek 2015 yılında AYM bireysel başvuruda bulundu.

2004 YILINDA BAŞBAKANLIĞA BAŞVURDU

Söz konusu dernek, 2004 yılında başbakanlığa başvurarak, Ayasofya'da ibadet yapılmasına izin verilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Ancak derneğin bu başvurusuna başbakanlıktan yanıt gelmedi.

DANIŞTAY REDDETTİ

Bunun üzerine dernek 2005 yılında Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya'nın müze yapılmasına dair kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, derneğinin iptal talebini reddetti. Dernek bu karara karşı karar düzeltme başvurusunda bulundu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da başvurunun reddine kararlaştırdı.

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU

Bu gelişme üzerine dernek 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesinin din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiği belirtildi.

AYM'DEN KARAR

Anayasa Mahkemesi, derneğin Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Kaynak: İHA/HABERTÜRK

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
camiler bomboş cumadan cumaya Ayasofya acılınca ne olacak müslümanlıkmı artacak?
sahipsiz ülkem kırın zincirleri açın ayasofyayı !
geç bile kaldılar..çoktaaan incirlik üssü dahil tüm Amerikan üsleri kapatılıp Ayasofya açılmalıydı..Bir yiğit çıktı ama onu da zehirlediler..Ecevit ruhun şadolsun..Tayyip babayla Devlet baba arkandan geliyorlar rahat uyu..
Dedemiz Fatihin vakfı, fethin sembolü Müslüman Türkün ve Hilalin Avrupaya ve hristiyanlığa üstünlüğünün göstergesi olan AYASOFYA elbette birgün cami olarak açılacak. Lakin bu gün hem yerel siyaset ve durum hem de Uluslar arası konjektür maaaleseeef buna müsait değil. M. Kemal Paşa Burayı kapatırken nasıl baskı altında ise bu günkü ve bu güne kadarki hükümetlerde aynı baskı altındalar...
demekki daha olmamışız.
Ayasofya müze kalmalı
elbet bir gün açılacak herşeyin bir zamanı var..
AYASOFYA KİLİSE YAPILSIN DİYE DAVA AÇILSAYDI.ERDOĞAN ONAYLARDI.
Ayasofya Açılmalı
Bak kardeşim gün olur haçlılarla denk duruma geliriz o zamanlar dediğin yapılır. Şu andaki yaylım ateşinde bunları kışkırtmak bize fayda sağlamaz. Sen istanbul işgal edilince Sultanahmet camiinin kilise yapıldığını düşün ne tepki verirdik ?
Arkadaş ibadet edilecek yermi kalmadı! zaten amaç ibadet etmek değil bu ekonomik krizde ortalığı karıştırmak.
O bölgenin 1 km çevresinde 10 a yakın camii var ve Sultan Ahmet Camii cuma günleri ve mübarek günler dışında neredeyse hiç dolu görmedim, sırf gösteriş için oraya boş kalacak bir camii açmak doğru değil 1.orayı camiiye çevirmek için dekorasyon düzenlemeler yapılmalı (duvarlarda kiliseden kalma resimler var) dış cephe düzenlemesi, ..... bu durum hem orjinaliğini bozacak hemde büyük bir miktar masraf olacak 2.Sultan Ahmetten bilr büyük olduğundan iki Camii den birinin içini boş bırakır 3.boş bir camii için aylık en az 15-20bin bir masraf gidecek kısaca o bölgeye bu denli bir camii İSRAF OLUR.
fatih sultan mehmet hazretleri bunun hesabını önce o müzeye çevirenlere sonra da böyle kalmasına müsaade edip ve sesiz kalanlara Allahın izni ile soracak ve davacı olacak o zalimlere
müslüman olman kişi için verilen bir yetkidir. bu konuda kişiye yetkisiz demek müslüman değil demektir
ne isimiz var hiristiyan mabedinde dinen caiz degil
Tayyip Erdoğan istese açılır ama ne hikmetse sesi çıkmıyor bu konuda.
kendi ülkende vatandaşlarının çoğunluğunun istediği birşeyi başka ülkelerden korktuğun için yapamıyorsun yan yattı çamura battı diyorsun. Sorun halka yüzde kaçı açılsın diyor oylama yapılsın. Ondan sonra karar verin.
provakatif çabalara prim vermemeli
KEŞKE AÇABİLSENİZ DE AÇSANIZ.. AMA YEMEZ ;)
Yıl 2018 benim diyorsan,fabrikalarına,tarlalarına,askeri alanlara,kimsnlarına sahip ol .Gösteri ile olmaz....
bagimsiz yargi bagimli mesela baskasinin haciz lik islemleri yapildi bana mal sahibinin hacizi bana yapil di hem de burgan bank yahu hayatim da 3 yil once o zaman duydum 3 yildir hala bisey yok 1 delile 1000 delil ama ankarada dayim yok ..hakimlerde savcilarda ne yapacaini sasirmis ne kulaniyosaniz laaa siz
yemio mu?? ya açilacak ya açilacak ibadete..... FETHİ N SEMBOLÜ....
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