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  4. Ayasofya ibadete açılacak mı? Kritik dava bugün Danıştay'da görülüyor

Ayasofya ibadete açılacak mı? Kritik dava bugün Danıştay'da görülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 07:31 | Son Güncelleme

Ayasofya’nın ibadethane olarak açılması için yapılan başvuruyu Danıştay 10. Dairesi, bugün görüşüyor. Dairenin kararını aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Ayasofya ibadete açılacak mı? Kritik dava bugün Danıştay'da görülüyor

Ayasofya'yı cami statüsünden müze statüsüne taşıyan kararın iptali için yapılan başvuru Danıştay gündemine geldi. İstanbul'un fethinden 58 yıl sonra 1511 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla cami statüsünden müzeye çevrildi.

Bu karar, zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı vakıflar, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Onlardan biri, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği açtığı dava.

'ATATÜRK'ÜN İMZASI SAHTE' İDDİASI

Başvuruda, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararı için hazırlanan protokelde, Atatürk’ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor. Kararın iptali isteniyor.

Derneğin 2005 yılında açtığı ilk davada Danıştay, "Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti. Danıştay'ın 2019 yılında aldığı bir kararın Ayasofya için emsal olabileceği de belirtiliyor.

İBADETE AÇILACAK MI?

Danıştay, tıpkı Ayasofya gibi müzeye çevrilen İstanbul'daki Kariye Camisiyle ilgili verdiği kararla caminin yeniden ibadete açılmasının önünü açmıştı. AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının bu kararı da göz önünde bulundurarak Ayasofya için bir formül arayacağı belirtiliyor.

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