Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami oldu mu? İşte Danıştay kararı!

“Ayasofya ibadete açılacak mı?” sorusu bir süredir Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorular arasında yer alıyor. Son olarak Ayasofya ile ilgili karar 2 Temmuz’da görüşülen duruşmada alınmış ancak kamuoyuna Danıştay tarafından açıklama yapılmamıştı. Merakla beklenen Ayasofya danıştay kararı bugün açıklandı. Peki, Ayasofya ibadete açılıyor mu? Ayasofya camii olacak mı? İşte detaylar...

Ayasofya camii oldu mu?

“Ayasofya ibadete açıldı mı?” sorusu bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Ayasofya cami oldu mu ya da olmalı mı ile ilgili tartışmalar uzun süredir devam ediyordu. Yapılan açıklamalara göre Danıştay 10. Dairesi tarafından Ayasofya cami müzeye dönüştürülmesi ile alakalı 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Buna göre 1934 tarihli ve Ayasofya camii ile ilgili müze olmasını öngören Bakanlar Kurulu kararnamesi iptal edilmiş oldu. Böylece Ayasofya'nın ibadete açılmasının önü açıldı.

Ayasofya ibadete açılırsa ne olur?

Ayasofya kararı öncesinde konuyla ilgili olarak UNESCO’dan bir açıklama gelmişti. UNESCO, devletlerin sınırları içinde bulunan miras listesindeki mekanlarla alakalı evrensel değerlere zarar verebilecek değişiklikleri yapmaması gerektiğini belirtmişti. UNESCO’ya göre yapılacak tüm değişikliklerin öncesinde UNESCO’ya bildirilmesi önem taşıyor. UNESCO, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin gerekli gördüğü durumlarda incelemeler yapabileceğini aktardı. Ayrıca yetkililer Ayasofya camii kararı ile ilgili Türkiye’ye mektup yazdıklarını ve endişelerini bildirdiklerini açıkladı.