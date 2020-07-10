HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami oldu mu? İşte Danıştay kararı!

Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami oldu mu? İşte Danıştay kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 13:42 | Son Güncelleme

Ayasofya ile ilgili bir süredir Danıştay’dan gelecek karar bekleniyordu. Ayasofya ibadete açıldı mı, Ayasofya camii oldu mu sorularının cevapları merak ediliyor. Danıştay 2 Temmuz’da gerçekleşen duruşmanın ardından bugün Ayasofya kararı ile ilgili açıklama yaptı. Ayasofya kararı ne oldu?

Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami oldu mu? İşte Danıştay kararı!

Ayasofya ibadete açılacak mı?” sorusu bir süredir Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorular arasında yer alıyor. Son olarak Ayasofya ile ilgili karar 2 Temmuz’da görüşülen duruşmada alınmış ancak kamuoyuna Danıştay tarafından açıklama yapılmamıştı. Merakla beklenen Ayasofya danıştay kararı bugün açıklandı. Peki, Ayasofya ibadete açılıyor mu? Ayasofya camii olacak mı? İşte detaylar...

Ayasofya camii oldu mu?

Ayasofya ibadete açıldı mı?” sorusu bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Ayasofya cami oldu mu ya da olmalı mı ile ilgili tartışmalar uzun süredir devam ediyordu. Yapılan açıklamalara göre Danıştay 10. Dairesi tarafından Ayasofya cami müzeye dönüştürülmesi ile alakalı 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Buna göre 1934 tarihli ve Ayasofya camii ile ilgili müze olmasını öngören Bakanlar Kurulu kararnamesi iptal edilmiş oldu. Böylece Ayasofya'nın ibadete açılmasının önü açıldı.

Ayasofya ibadete açılırsa ne olur?

Ayasofya kararı öncesinde konuyla ilgili olarak UNESCO’dan bir açıklama gelmişti. UNESCO, devletlerin sınırları içinde bulunan miras listesindeki mekanlarla alakalı evrensel değerlere zarar verebilecek değişiklikleri yapmaması gerektiğini belirtmişti. UNESCO’ya göre yapılacak tüm değişikliklerin öncesinde UNESCO’ya bildirilmesi önem taşıyor. UNESCO, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin gerekli gördüğü durumlarda incelemeler yapabileceğini aktardı. Ayrıca yetkililer Ayasofya camii kararı ile ilgili Türkiye’ye mektup yazdıklarını ve endişelerini bildirdiklerini açıkladı.

Ayasofya ne zaman yapıldı?

Ayasofya mahkeme kararı tartışmaları sürerken pek çok vatandaş Ayasofya tarihi hakkında bazı araştırmalar yapmaya başladı. En fazla cevabı merak edilen sorulardan bir tanesi de “Ayasofya ne zaman müze oldu?” sorusu oldu. Ayasofya 532-537 yılları arasında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından inşa ettirildi. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle beraber de camiye dönüştürüldü. Son olarak Ayasofya müze haline 1935 yılında getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
İBB açıkladı! Yüzde 248,5 arttıİBB açıkladı! Yüzde 248,5 arttı
Baş ağrısına ne iyi gelir? İşte yöntemlerBaş ağrısına ne iyi gelir? İşte yöntemler

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Karantina bitti tatile koştu! Cesur pozlar

Karantina bitti tatile koştu! Cesur pozlar

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Sevilen oyuncudan üzücü haber! Boşanıyor...

Sevilen oyuncudan üzücü haber! Boşanıyor...

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Başhekim yardımcısına saldırdılar! 'Ölüm raporunda neden Kovid-19 yazmıyor'

Başhekim yardımcısına saldırdılar! 'Ölüm raporunda neden Kovid-19 yazmıyor'

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

Diğer Haberler
Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay kararı sonrası Ayasofya önünde toplanmalar başladı

Danıştay kararı sonrası Ayasofya önünde toplanmalar başladı

Danıştay'dan Ayasofya kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

İsmail Küçükkaya acı haberi duyurdu! İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı hayatını kaybetti

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

Konya'da silahlı kavga! 9 yaralı, 5 gözaltı var

Çarşı karıştı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Son dakika: Danıştay'dan Ayasofya kararı! Bakanlar Kurulu'nun müze kararı iptal edildi

Danıştay'dan Ayasofya kararı! Bakanlar Kurulu'nun müze kararı iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.