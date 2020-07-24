Ayasofya için yeni dönem bugün başlıyor

Erdoğan, camiye dönüştürülen Ayasofya’nın "esaret zincirinden kurtulduğunu" söylerken, bu kararı "Türkiye’nin egemenlik hakkını" kullandığını öne sürerek savunmuştu. "Gençlik hayali" olarak tanımladığı bu dönüşümün gerçekleştirilebilmiş olmasından da "mutluluk" duyduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fertleri, bakanlar ve de aralarında yer aldığı yaklaşık 500 özel davetli, cuma namazını Ayasofya içinde kılacak. Vatandaşlar için, cami dışında namaz kılınabilecek alanlar hazırlandığı açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan programa göre cami açılışı, sabah saatlerinde sala, tekbirler ve dualarla başlayacak. Cuma namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Camiye dönüştürülen Ayasofya, cemaatle kılınacak ilk cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "gençlik hayali" gerçek oluyor. Camiye dönüştürülen Ayasofya, bugün cemaatle kılınacak cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, Avrupa başkentlerinde Türkiye’nin Batı’dan daha da uzaklaşmakta olduğunu gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uluslararası basında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslamcı politikalarla laik Türkiye Cumhuriyeti'ni dönüştürmeye çalıştığı, kendisine azalan siyasal destek nedeniyle de dini araçsallaştırarak dindar, muhafazakar ve milliyetçi seçmeni konsolide etme çabasında olduğu yorumları ön plana çıkıyor.

Almanya'nın Mainz kentindeki Leibniz Avrupa Tarihi Enstitüsü'nden din tarihçisi Mihai Grigore, artık bir kilise olmasa da Ayasofya’nın sembolik olarak Hristiyanlar için büyük önem taşıdığını, Erdoğan’ın burayı camiye dönüştürerek Ortodoks dünyasının "eski yaralarını yeniden açtığını" söyledi.

Batılı siyasetçiler tarafından "provokasyon" olarak değerlendirilen bu adım Hristiyan dünyasında da tepkiye yol açtı.

DW Türkçe'ye konuşan Tsardanidis, "Türkiye ekonomisi zorda. Koronavirüs salgını hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil. Suriye, Irak ve Libya’da maliyetli savaşlar var. İnsan hakları konusunda da ciddi bir gerileme var" diye konuştu.

Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararının, bumerang etkisi yaratarak Türkiye için sonuçlar doğurabilecek gelişmelere yol açabileceğini, Türk-Yunan ilişkilerini "daha da zehirleyebileceğini" söyleyen Tsardanidis, bunun uluslararası kamuoyundaki Türkiye algısını da olumsuz yönde etkileyeceğini aktardı.

Bu arada Erdoğan’ın bugünkü cami açılışıyla aynı zamanda içeride artan muhalefete meydan okumak ve güç gösterisinde bulunmak istediği de yapılan yorumlar arasında yer alıyor.

"Ayasofya’nın inşası da bir gövde gösterisiydi"

Tübingen Üniversitesi Tarih Profesörü Mischa Meier, Ayasofya’nın inşa edilme sürecinin de bir güç gösterisini sembolize ettiğine dikkat çekti.

Meier, 6. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen’in Nika Ayaklanması’ndan sonra, muhalifleri bastırdığını, muhalif senatörleri tasfiye ettiğini, el koyduğu malvarlıklarıyla da Ayasofya’nın yapımını finanse ettiğini aktardı. Meier, aristokrat bir aileden gelmeyen Jüstinyen’in, bu yolla geleneksel Roma elitlerine güç gösterisinde bulunmak istediğini anlattı.