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Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ayasofya imamları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 17:46 | Son Güncelleme

Ayasofya’nın ibadet açıklamasına ilişkin kararın yürürlüğe girmesinden sonra ilk Cuma namazına sayılı saatler kaldı. 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınacak ilk Cuma namazının öncesinde Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ayasofya’da görev yapacak olan imam ve müezzinlerin isimleri açıklandı. Erbaş Ayasofya için 3 imam ve 5 müezzinin göreve seçildiğini duyurdu.

Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ayasofya imamları!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın canlı yayında açıkladığı Ayasofya atama listesinin sonrasında gözler görev yapacak imam ve müezzinlere çevrildi. Ali Erbaş’ın açıklamasında imamlık görevi için Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer ve İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu’nun isimlerini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından açıklanan Ayasofya imamları arasında yer alan Bünyamin Topçuoğlu biyografisinin detayları merak ediliyor. Ayasofya imamı hakkında vatandaşlar “Bünyamin Topçuoğlu kimdir, Bünyamin Topçuoğlu kaç yaşında” ve “Bünyamin Topçuoğlu nereli, Bünyamin Topçuoğlu hangi camilerde görev yaptı” soruları cevaplarını arıyor. İşte Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar…

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Erzurum’da doğan Bünyamin Topçuoğlu Erzurum İmam Hatip Lisesi’nde eğitim aldı. Lise eğitiminin ardından Bünyamin Topçuoğlu hafızlık öğrenimi de Erzurum’da tamamladı. Bünyamin Topçuoğlu’nun aslen Erzurumlu olduğunu söylemek mümkündür. Bünyamin Topçuoğlu yaş olarak ise 40 yaşındadır.
İlahiyat eğitiminin ardından Bünyamin Topçuoğlu Kuran-ı Kerim’i güzel okumayı öğrenme üzerine çalışmalarını sürdü. Çalışmalarını ilerletmek için Bünyamin Topçuoğlu İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünü başarılı ile sonuçlandırdı. Kıraatlık üzerine deneyim kazanan Bünyamin Topçuoğlu Türkiye’de düzenlenen pek çok yarışmaya katıldı. Moskova’da düzenlenen “10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim” yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Bünyamin Topçuoğlu güzel okuma dalında birinci seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Bünyamin Topçuoğlu İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi görevinden Ayasofya imamlığına getirildi.

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