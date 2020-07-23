Ayasofya imamı Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında ve nerede görev yapıyor?

2015 yılında Kuveyt’te düzenlenen “Uluslararası Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma ve Hafızlık” yarışmasında güzel okuma dalında Türkiye’yi temsil eden Ferruh Muştuer birincilik ipini göğüslemişti. Türkiye’ye getirdiği başarının ardından Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından Ayasofya imamı olarak göreve getirilen Ferruh Muştuer hakkında vatandaşların merakı arttı. Kılınacak ilk Cuma namazının öncesinde vatandaşlar “Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer hangi camide görev yapıyordu?” ve “Ferruh Muştuer nereli” sorularının cevapları aranmaya başlandı. İşte Ferruh Muştuer biyografisi...

FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

1971 yılında Kütahya’da doğan Ferruh Muştuer, lise öğrenimini ve hafızlık görevine ilişkin eğitimini Kütahya’da tamamladı. Ferruh Muştuer’in aslen Kütahyalı olduğunu söylemek mümkündür. Ferruh Muştuer yaş olarak 49 yaşındadır. 1996 yılında müezzin-kayyım olarak Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde göreve başlayan Ferruh Muştuer uzun bir süre bu bölgede çalıştı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya’ya görev icabı giden Ferruh Muştuer, din görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü tamamlayan Ferruh Muştuer, Kuran-ı Kerim okumayı öğrenme üzerine çalışmalarını sürdü. Çalışmaları Diyanet İşleri tarafından dikkat çeken Ferruh Muştuer 2015 yılında Kuveyt’te düzenlenen “Uluslararası Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma ve Hafızlık” yarışması için seçildi. Güzel okuma dalında birinci olan Muştuer 2013 yılında İstanbul İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam-Hatibi görevine getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ferruh Muştuer 2020 yılında Ayasofya imamlığı görevine seçildi.

