“Ayasofya Kararı Oy İçindi Ama Hayal Kırıklığına Uğradı’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararıyla ilgili “Seçim kazanmaya dönük bir koz ama Erdoğan’ın hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum. Gençlik hayalini gerçekleştirmek isteyebilir ama Erdoğan’ın patronu oy almaktır. Konfor alanı kutuplaştırarak yürümektir. Ancak gençlerin önceliğinde Ayasofya değil ekonomi var” dedi. Akşener, Ankara’daki kadın temsilci ve haber müdürleriyle Zoom uygulaması aracılığıyla sohbet toplantısı düzenledi. Koruma ekibinde bir kişiye Corona virüsü teşhisi konulduğu için Ankara’daki evinde Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ettiği 14 günlük karantina kuralına uyduğunu vurgulayan Akşener, Ayasofya’da Cuma günü yapılacak törene katılması konusunda Bilim Kurulu’nun görüşünü sorduğunu da söyledi. Son dönemde hükümete yakın yazarlarca Ayasofya kararıyla Erdoğan’ın gençlik ideallerini gerçekleştirme aşamasına geldiği ve 2002’den bugüne AKP iktidarında atılamamış buna benzer değişikliklerin artık hayata geçireceği iddiası dile getiriliyor. Bu iddiayı yorumlayan Akşener, Erdoğan’ın kararlarında “oy alma” amacı bulunduğunu vurgulayarak, kendi gençlikleriyle şimdiki gençlik arasında ciddi farklar bulunduğu ve kendi gençliklerindeki yaklaşımlarla şimdi oy alınamayacağı görüşünü dile getirdi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, VOA Türkçe’nin yönelttiği Erdoğan’ın Ayasofya kararıyla artık ideallerini hayata geçireceği görüşünü nasıl yorumladığı sorusu üzerine, genç seçmenlerdeki ekonomi ve özgürlükler odaklı beklentileri işaret etti. Ayasofya’nın cami olması meselesinin kendi yaş kuşağı ve sağ siyaset için önemli olduğunu vurgulayan Akşener, geçmişte de bugün de CHP dahil solun değişik renklerinden de ‘Ayasofya’yı cami olarak açamazsınız’ diye kitlesel tepki gelmediğini anımsattı. Akşener, dolayısıyla Ayasofya kararıyla Erdoğan’ın hedeflediği şekilde siyasette kutuplaştırmayı arttırıcı etki elde edemediği değerlendirmesinde bulundu. “Erdoğan’ın patronu oy almaktır” diyen Akşener, oy alabilmek için de Erdoğan’ın kutuplaştırmayı araç olarak kullandığı ancak Ayasofya’nın özellikle de genç seçmenler üzerinde “oy alma etkisi” yaratmayacağı görüşünü dile getirdi. Akşener, “Erdoğan’ın gençlik ideallerini hayata geçirme noktasında Ayasofya kararıyla başlangıç yaptığı” görüşü için özetle şunları ifade etti: