“Ayasofya Kararı Oy İçindi Ama Hayal Kırıklığına Uğradı’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararıyla ilgili “Seçim kazanmaya dönük bir koz ama Erdoğan’ın hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum. Gençlik hayalini gerçekleştirmek isteyebilir ama Erdoğan’ın patronu oy almaktır. Konfor alanı kutuplaştırarak yürümektir. Ancak gençlerin önceliğinde Ayasofya değil ekonomi var” dedi.
Akşener, Ankara’daki kadın temsilci ve haber müdürleriyle Zoom uygulaması aracılığıyla sohbet toplantısı düzenledi. Koruma ekibinde bir kişiye Corona virüsü teşhisi konulduğu için Ankara’daki evinde Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ettiği 14 günlük karantina kuralına uyduğunu vurgulayan Akşener, Ayasofya’da Cuma günü yapılacak törene katılması konusunda Bilim Kurulu’nun görüşünü sorduğunu da söyledi.
Son dönemde hükümete yakın yazarlarca Ayasofya kararıyla Erdoğan’ın gençlik ideallerini gerçekleştirme aşamasına geldiği ve 2002’den bugüne AKP iktidarında atılamamış buna benzer değişikliklerin artık hayata geçireceği iddiası dile getiriliyor. Bu iddiayı yorumlayan Akşener, Erdoğan’ın kararlarında “oy alma” amacı bulunduğunu vurgulayarak, kendi gençlikleriyle şimdiki gençlik arasında ciddi farklar bulunduğu ve kendi gençliklerindeki yaklaşımlarla şimdi oy alınamayacağı görüşünü dile getirdi.
İyi Parti lideri Meral Akşener, VOA Türkçe’nin yönelttiği Erdoğan’ın Ayasofya kararıyla artık ideallerini hayata geçireceği görüşünü nasıl yorumladığı sorusu üzerine, genç seçmenlerdeki ekonomi ve özgürlükler odaklı beklentileri işaret etti. Ayasofya’nın cami olması meselesinin kendi yaş kuşağı ve sağ siyaset için önemli olduğunu vurgulayan Akşener, geçmişte de bugün de CHP dahil solun değişik renklerinden de ‘Ayasofya’yı cami olarak açamazsınız’ diye kitlesel tepki gelmediğini anımsattı. Akşener, dolayısıyla Ayasofya kararıyla Erdoğan’ın hedeflediği şekilde siyasette kutuplaştırmayı arttırıcı etki elde edemediği değerlendirmesinde bulundu. “Erdoğan’ın patronu oy almaktır” diyen Akşener, oy alabilmek için de Erdoğan’ın kutuplaştırmayı araç olarak kullandığı ancak Ayasofya’nın özellikle de genç seçmenler üzerinde “oy alma etkisi” yaratmayacağı görüşünü dile getirdi.
Akşener, “Erdoğan’ın gençlik ideallerini hayata geçirme noktasında Ayasofya kararıyla başlangıç yaptığı” görüşü için özetle şunları ifade etti:
“Doğrudur, Ayasofya, özellik sağın her renginin içinde kendini tanımlayan bizim yaş grubunun önemli ve kızıl elma gibi gördüğü bir alandır. Hep mitingler yapılırdı. O dönemde gençlerde imparatorluk bakiyesi olma başarısına özlem psikolojisiyle ilgili Ayasofya şekillenmişti. Ayasofya denildiğinde, o gün CHP dahil solun değişik renklerinde kendini tanımlayan Ayasofya’yı açamazsınız diye de bir kitlesel tutum yoktu. Mesafeli ama yapılamaz tutumu yoktu. Sağ siyaset için her zaman önemli bir koz olmuştur. Erdoğan için de seçim kazanmaya dönük bir koz ama şimdi Ayasofya’nın cami haline çevrilmesiyle birlikte ortaya çıkan resmi gördüğümüz zaman ben Erdoğan’ın bu konuda hayal kırıklığına uğramış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ayasofya’ya siyasi aidiyeti olan en genci bizim yaş grubu ki ben 1956 doğumluyum. Çok daha gençler bugün farklı sorunlarla boğuşurken Ayasofya’nın kutuplaştırma aracı olmasının mümkün olmadığını Erdoğan gördü. Ne beklenirdi o gün hurra insanlar oraya gidecekti, olmadı. Şimdi biliyoruz Cuma günü Türkiye genelinden parti teşkilatları üzerinden kalabalık toplama gayreti olacak. Ama bu (Corona virüsü) salgın kırılgan Türkiye ekonomisinin aslında kırılmış olduğunu gösterdi. Gençler açısından en büyük sorun iş bulmak ya da acaba saldırıya uğrar mıyım düşüncesi, taksiye tek binmişse arkadaşına plakayı attığı bir Türkiye’de öncelik değişti. Erdoğan, gençlik hayalini gerçekleştirmek isteyebilir ama Erdoğan’ın patronu oydur, oy almaktır. Kutuplaştırarak yürümek büyük bir konfor alanıdır. Şimdi Z kuşağı çok konuşuluyor. Gençlerimizin öncelikleri farklı, öncelikleri içinde yok. Ayasofya konusunda bilgi fikir sahibi olan en genç biziz. Yeni nesilde böyle bir durum söz konusu değil. Dünyadaki değişimi, dönüşümü Hıristiyan aleminde de görüyoruz, orada da gençlerde Ayasofya tepkisi pek olmadı. Dolayısıyla bazı şeyler yapılsa da kutuplaşmaya etki yok. Öncelikler değişti. Özellikle ekonomi kırılmış haliyle iş bulmak gibi konular öncelikli.”
Sosyal medya düzenlemesi: "Hayatın ve tarihin akışıyla zıtlaşmaktır"
Akşener, sosyal medya alanını kontrolu amaçlayan yasa teklifiyle ilgili soru üzerine de Ayasofya kararı gibi bunun da gençliğin talepleriyle örtüşmediğini, özgürlük ve demokrasi talebi söz konusuyken otoriterleşmeden sonuç alınamayacağını söyledi.
Akşener, TBMM’ye sunulduğu haliyle sosyal medya düzenlemesini sayısal çoğunluğu itibariyle AKP