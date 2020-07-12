Ayasofya kararı sonrası kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması tüm Türkiye ve dünyada büyük etki yarattı. Muhahalefetten bazı kesimlerin bile sevinçle karşıladığı karar özellikle İslam coğrafyasında büyük etki yarattı. Batı'da ise tepki hakim.

ERKEN SEÇİM Mİ VAR?

Ayasofya kararının birçok konuya etkisi olması beklenirken kulisler de bir anda hareketlendi. Ankara'da Ayasofya kararı sonrası 'Erken seçim mi var?' sorusu konuşulmaya başlandı.

İktidarın bu kararı erken seçim için aldırdığı iddiaları konuşulurken, seçimin kapıda olduğu gündem oldu.

Ankara'da pek çok milletvekilinin de 'seçim' beklentisinde olduğunu belirten gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde bu konuya açıklık getirdi.

"Seçim için değil..." başlıklı yazısında Sarıkaya, AK Partili önemli isimlerle görüştüğünü belirterek erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirtti.

