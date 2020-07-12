HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ayasofya kararı sonrası kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Ayasofya kararı sonrası kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2020 07:50 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın ibadete açılması tüm dünyada konuşulurken iç siyasette de başka bir gündem yarattı. Ayasofya kararı sonrası 'Erken seçim mi var?' sorusu Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Ayasofya kararı sonrası kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması tüm Türkiye ve dünyada büyük etki yarattı. Muhahalefetten bazı kesimlerin bile sevinçle karşıladığı karar özellikle İslam coğrafyasında büyük etki yarattı. Batı'da ise tepki hakim.

ERKEN SEÇİM Mİ VAR?

Ayasofya kararının birçok konuya etkisi olması beklenirken kulisler de bir anda hareketlendi. Ankara'da Ayasofya kararı sonrası 'Erken seçim mi var?' sorusu konuşulmaya başlandı.

İktidarın bu kararı erken seçim için aldırdığı iddiaları konuşulurken, seçimin kapıda olduğu gündem oldu.

Ankara'da pek çok milletvekilinin de 'seçim' beklentisinde olduğunu belirten gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde bu konuya açıklık getirdi.

"Seçim için değil..." başlıklı yazısında Sarıkaya, AK Partili önemli isimlerle görüştüğünü belirterek erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Muharrem İnce'den Ayasofya yorumuMuharrem İnce'den Ayasofya yorumu
Metiner'le tartışan Şaban Sevinç kimdir? Metiner'le tartışan Şaban Sevinç kimdir?

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Denizde yüzerken buldu, hemen polise haber verildi

Denizde yüzerken buldu, hemen polise haber verildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ayasofya açıklaması

İlginizi Çekebilir

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Diğer Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan, Ayasofya açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan, Ayasofya açıklaması

CHP'den havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi

CHP'den havai fişekler için kanun teklifi

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Son dakika! Çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edilerek, yasalaştı

Çoklu baro teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: İstanbul ve Kırıkkale'de bazı alanlar 'riskli alan' ilan edildi

İstanbul ve Kırıkkale'de bazı alanlar 'riskli alan' ilan edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 'Meclis'e girme' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Meclis'e girme' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.