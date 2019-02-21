Ayasofya Müzesi'nde meditasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medyada yer alan Ayasofya Müzesi’nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Ayasofya Müzesi’nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberlere neden olan çağrıya itibar edilmemesi gerekmektedir. Bakanlığımız, hiçbir tarih ve şartta İstanbul Ayasofya Müzesi’nde bu tür uygulamalara izin vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

