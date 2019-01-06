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AYASOFYA MÜZESİ'NDEKİ 'SPAGAT'I PROTESTO ETTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:01 | Son Güncelleme

Ayasofya Müzesi'nde bir bale figürü olan 'spagat' yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup protesto müze önüne protesto eyleminde bulundu.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)
Ayasofya Müzesi'nde bir bale figürü olan 'spagat' yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup protesto müze önüne protesto eyleminde bulundu. Saat 16.00 sıralarında müzenin önüne gelen grup üyeleri müzenin içine girmek istedi. Yoğun güvenlik önlemi alan polis gruba izin vermedi. Çevik kuvvet polisleri müzenin kapısı önünde barikat kurarken, grup üyeleri tekbir getirdi. "Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın" sloganı da atan grup daha sonra müzenin önünde namaz kıldı. Namazın ardında grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü dökümü:
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-Grubun görüntüsü
-Polisin barikatı
-Atılan sloganlar
-Grubun tekbir getirmesi
-Namazdan detaylar
-Genel ve detaylar

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