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Ayasofya'nın halıları döşenmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

24 Temmuz'da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Cami’ne ördek başı yeşili halılar döşenmeye başlandı. Halıları yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, "Biz Ayasofya’da daha kaliteli bir halı olur mu düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü kullanma düşüncemiz vardı. Cumhurbaşkanımız 'İthal malzeme kullanmayalım. Yerli yünün en iyisini yapalım’ deyince yerli yün yaptık." diye konuştu.

Ayasofya'nın halıları döşenmeye başlandı

Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklar sürüyor. Çalışmaların devam ettiği cami için Manisa'da özel olarak üretilen halılar da döşenmeye başlandı. Yüzde yün yerli yünden yapılan 17. Yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşil halı caminin ilk 10 safına döşendi. Manisa’nın Demirci ilçesinde halıyı üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul çalışmalarla ilgili son durumu aktardı.

'İNŞALLAH AÇILIŞ TARİHİNE YETİŞECEK'

Ayasofya’nın halıları yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, “Şu anda keçeler döşendi. Halılar döşeniyor. Yaklaşık 10 saf civarında halı döşendi. Önden başladı. Arkaya doğru devam edecek. İnşallah açılış tarihine yetişecek” dedi.

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'METREKARE AĞIRLIĞI 5 KİLOGRAM'

Halının yüzde yüz yün olduğunu ifade eden Özkul, “Metrekare ağırlığı 5 kilogram. Kalınlık olarak 16 milimetre. Özel boya ve özel iplikle üretimi yapılıyor. Süper kalite yerli yün kullanılıyor. Uluslararası woolmark lisansıyla üretim yapılıyor” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İTHAL MALZEME KULLANMAYALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli yün kullanılması konusunda talimat verdiğini kaydeden Özkul, “Biz Ayasofya’da daha kaliteli bir halı olur mu düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü kullanma düşüncemiz vardı. Cumhurbaşkanımız 'İthal malzeme kullanmayalım. Yerli yünün en iyisini yapalım’ deyince yerli yün yaptık. Çok güzel bir halı oldu. Renk olarak da koyu bir ördek başı yeşil kullandık. Mekana çok uyum sağlayacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

'BORDO VE ÖRDEK BAŞI YEŞİL ARASINDA KALINDI'

Zemindeki sorunların keçe ile doldurularak giderildiğini aktaran Özkul, “Bordo ve ördek başı yeşil arasında kalındı. Yeşil olan tercih edildi. Mekandaki engebeleri, keçeleri oralara adaptasyonunu yaparak, bazı yerlerde üç kat, bazı yerlerde 5 kat gibi doldurma yaptık. Yüzeyde çok fazla bir problem yok” şeklinde konuştu.

4 bin metrekarelik halı alanı olduğunu belirten Özkul, “2 bin metrekaresi açılış tarihine kadar dokunacak. Ondan sonra restorasyon bittikten sonra diğer kısmı yapılacak. 6 ay ile 1 sene arasında olduğunu söylüyorlar. Şu anda görünen o” diye konuştu.

Halının üstünde 17. Yüzyıl Osmanlı motifleri bulunduğunu ifade eden Özkul, “Sanat dilinde ‘Rumi’ diye geçiyor. Burada uygulanan gölge motif şeklinde kendi tonunda dört renkten oluşuyor. Klasik ve tarihi mekana uyum sağlayacak bir motif” dedi.

Kaynak: İHA

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