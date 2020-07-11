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Ayasofya önünde çekildi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: İşte 15 Temmuz Mehteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 21:17 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü öncesinde, ‘15 Temmuz Mehteri’ adlı bir video paylaştı.

Ayasofya önünde çekildi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: İşte 15 Temmuz Mehteri

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiire de yer verildi. Ayrıca videoda, Ayasofya önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde yaşananlar hatırlatıldı.

"15 TEMMUZ GECESİ YENİDEN DİRİLİŞTİ"

İletişim Başkanı Altun paylaştığı mesajda, “O gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi. 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti. Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle... 15TemmuzMehteri” ifadelerini kullandı.


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