'Ayasofya' paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken mesaj: "Gerçek manada açılmış olacak"

Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi'nin genel başkanı Karamollaoğlu, 'Ayasofya' paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyuran isim de olan Karamollaoğlu, ittifak olarak iktidar olma iddialarını dile getirerek Ayasofya'nın açılmasına değindi.

Karamollaoğlu, sosyal medyanın gündemindeki paylaşımına "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir" ifadeleriyle başladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimleri işaret eden Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır."

Karamollaoğlu'nun bu paylaşımı çok geçmeden sosyal medyanın gündemine girdi.

