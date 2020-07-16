Ayasofya Protokolü İmzalandı

Danıştay’ın verdiği karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya için protokol imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imza töreninden önce açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, “Bugün Ayasofya sapasağlam ve işlevsel halde ayakta duruyorsa, bütün kültür, inanç ve tarih zenginliğiyle UNESCO miras listesinin bir parçasıysa, dünya, bunu 567 yıldır Ayasofya Camisi'ni değerli bir emanet olarak sahiplenen, yeri geldiğinde canını siper ederek koruyan Türk milletine borçludur” dedi.

Herkesin bu konuda fikrini söyleyebileceğini ifade eden Ersoy, “Ancak hiç kimse, bağımsız yargının aldığı ve milletimiz tarafından da büyük memnuniyetle karşılanan bu kararın üstünde değildir” dedi.

Ayasofya Camisi'nin itinayla korunacağından hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, “Nasıl ki bugüne kadar Ayasofya'nın somut ve somut olmayan niteliklerini kapsayan evrensel değerine, özgünlüğüne ve bütünlüğüne sahip çıktıysak, bundan sonra da azami özeni hep beraber göstereceğiz. Her şeyden önce bu milli ve manevi değerlerimizin bir gereği, geçmişimize olan vefa borcumuzdur. Ayrıca kültür mirasının korunması ilkelerine Türkiye olarak daima gösterdiğimiz hassasiyet ve samimiyetin bir gereğidir” dedi. Bakan Ersoy ayrıca, “Ayasofya Camisi'ndeki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızca yürütülecektir. Eskiden olduğu gibi restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini Bakanlık olarak yerine getireceğiz. Bu noktada değişen hiçbir şey yok” diye konuştu.