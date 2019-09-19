"Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri" yapılacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Ayasofya’yı tanıtmak ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u anmak amacıyla İstanbul’da 23-25 Eylül tarihlerinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

“Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri” başlığıyla şehrin çeşitli noktalarında düzenlenecek programlar, 23 Eylül Pazartesi günü İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan "Ayasofya ve Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun" konulu panelle başlayacak. Ayasofya’nın tarihi, mimari ve kültürel değerinin konuşulacağı panelde, bir dönem Ayasofya Müzesi müdürlüğünü yapmış olan Prof. Dr. Haluk Dursun da anılacak. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın başkanlığında gerçekleşecek olan panele Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Güray Kırpık, Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. M. Sabri Küçükaşçı konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlikler kapsamında, Türk Tarih Kurumu tarafından dijital olarak hazırlanan Ayasofya Sergisi, Ayasofya, Sultanahmet, Eyüpsultan Meydanları ile Sirkeci Tarihi Tren Garı ve Gülhane Parkında ziyarete açık olacak. Geçmişten günümüze Ayasofya’ya da dair pek çok önemli belge ve görselin ziyaretçileriyle buluşacağı sergi, Ayasofya’nın tarihine ışık tutacak. Mehteran gösterisi, tarihi temsiller ve belgesel gösterimlerinin de yapılacağı etkinliklerin tümü ilgililerin katılımına açık olacak.

