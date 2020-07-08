Ayasofya tartışması: Kilise, cami ve müze Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihi ve siyasi önemi
Ayasofya tartışması: Kilise, cami ve müze Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihi ve siyasi önemi
08.07.2020 18:55 |
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Dünya üzerindeki en sembolik yapılardan olan Ayasofya, statüsünde yapılmak istenen değişiklikle bir kez daha gündemde. Danıştay'dan çıkacak karar, 1934'ten bu yana müze olarak hizmet veren yapının camiye çevrilmesi için kapıyı aralayabilir. Ayasofya'nın tarihini ve siyasi önemini uzmanlara sorduk.