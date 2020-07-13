Ayasofya tepkisi: Türkiye-AB müzakereleri sonlandırılsın

Alman Federal Meclisi'nde Birlik Partileri (CDU/CSU) Avrupa Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, Türkiye'de Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösterdi.

Kararı, "Ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendiren Hahn, kararın "Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nden giderek artan yabancılaşmasını" da gösterdiğini söyledi.

Hahn, "Bundan bazı sonuçlar çıkarmalı ve Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandırma cesareti göstermeliz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

AB ve BM'nin tepkisi

AB Dış İlişkiler ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararından üzüntü duyduğunu açıklamıştı. Borrell, Ayasofya'nın "güçlü bir sembolik, tarihi ve evrensel değer" taşıdığını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) da Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararını "derin üzüntüyle" karşıladığını açıklamış ve UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay "Ayasofya, mimari bir başyapıt ve aynı zamanda yüz yılllardır Avrupa ile Asya arasındaki etkileşimlerin eşsiz bir tanığı. Müze statüsü, mirasının evrensel niteliğini yansıtıyor ve onu diyoloğun güçlü bir sembolü haline getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.