Ayasofya - Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı sert açıklamalar

Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki gösteren Yunanistan ile Türkiye, Cumartesi günü karşılıklı sert açıklamalar yaptı. Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma günü namaz kılınırken Yunanistan'da birçok kilisede çanlar 'yas için' çaldı, bazı kiliselerde de bayraklar yarıya indirildi. Selanik'te de Türk bayrakları yakıldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cuma günkü açıklamasında Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelemiş ve "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" demişti. https://twitter.com/bbcturkce/status/1286669301144002561?s=20 Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın tepkilerine karşılık Cumartesi günü yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan, Ayafosya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz."

Aksoy, Yunanistan'ı 'Avrupa'nın şımarık çocukları' olarak niteledi ve "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekiyor. Yunanistan 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır" dedi. https://twitter.com/bbcturkce/status/1286661160100679681?s=20 Buna karşılık Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında "21'inci yüzyılın uluslararası toplumu, bugünün Türkiye'sindeki dindar, fanatik milliyetçi anlamsız konuşmaları hayretler içinde izliyor" yanıtını verdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından "Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii'nde bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır" dedi. https://twitter.com/omerrcelik/status/1286957031044329472?s=20 Erdoğan: Ayasofya aslına döndü Ayasofya, müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından 24 Temmuz'da Müslümanlar için ibadete açıldı.