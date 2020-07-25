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Ayasofya - Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı sert açıklamalar

25.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki gösteren Yunanistan ile Türkiye, Cumartesi günü karşılıklı sert açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan için "İslam ve Türkiye karşıtı" dedi, Yunanistan da "Uluslararası toplum Türkiye'deki fanatik dindar milliyetçiliği hayretle izliyor" karşılığı verdi.

Ayasofya - Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı sert açıklamalar

Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki gösteren Yunanistan ile Türkiye, Cumartesi günü karşılıklı sert açıklamalar yaptı.

Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma günü namaz kılınırken Yunanistan'da birçok kilisede çanlar 'yas için' çaldı, bazı kiliselerde de bayraklar yarıya indirildi.

Selanik'te de Türk bayrakları yakıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cuma günkü açıklamasında Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelemiş ve "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" demişti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1286669301144002561?s=20

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın tepkilerine karşılık Cumartesi günü yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan, Ayafosya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz."

Selanik'te kilisenin dışında toplanan kalabalık Türk bayrağı yaktı.

Aksoy, Yunanistan'ı 'Avrupa'nın şımarık çocukları' olarak niteledi ve "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekiyor. Yunanistan 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır" dedi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1286661160100679681?s=20

Buna karşılık Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında "21'inci yüzyılın uluslararası toplumu, bugünün Türkiye'sindeki dindar, fanatik milliyetçi anlamsız konuşmaları hayretler içinde izliyor" yanıtını verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından "Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii'nde bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır" dedi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1286957031044329472?s=20

Erdoğan: Ayasofya aslına döndü

Ayasofya, müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından 24 Temmuz'da Müslümanlar için ibadete açıldı.

24 Temmuz'daki Cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'dan çıkarak Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Erdoğan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Ayasofya için "Artık burası aslına döndü" dedi.

Aslı kilise olan yapı, 1453'te camiye dönüştürülmüş, 1934'te ise müze yapılmıştı.

"86 yıllık bir süreci Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'yle, gayretlerimizle, hamdolsun yargının da hakikati görmesiyle sona erdirdik" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Artık burası aslına döndü. Camiydi, tekrar cami oldu. Cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder, tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer olur.

"Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik."

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